На "Евровидение" подала заявку рок-группа из мужчин в платьях и на каблуках

Конкурс "Евровидение" не изменяет традиции собирать вокруг себя разнообразных фриков. Так, на шведском национальном отборе появился весьма нестандартный рок-коллектив. Солисты группы Dismissed подготовили провокационный перформанс: на сцене они появятся при макияже, в женских платьях, мини-юбках и на каблуках.

Парни ожидают тёплого приема от зрителей "Евровидения", которые три года назад уже выказали горячие симпатии бородатой женщине Кончите Вурст. Свою песню глэм-рокеры называют месседжем в защиту ЛГБТ-сообществ в странах, где ущемляются права геев.

Конкурс "Евровидение" пройдёт в этом году в Киеве с 9 по 13 мая. В России до сих пор не озвучили артиста, который представит на нём нашу страну. В музыкальной дирекции Первого канала обсуждается сразу несколько кандидатур, самыми вероятными из которых называют 32-летнего певца Александра Панайотова и победительницу шоу "Голос" 21-летнюю Дарью Антонюк.