Создатель Half-Life выступил против запрета Трампа на въезд мусульман
Гейб Ньюэлл оказался недоволен новым решением, которое ранее принял избранный недавно президент США.
10 февраля 2017 года создатель Valve Гейб Ньюэлл в рамках пресс-конференции заявил, что его компания не поддерживает закон, ограничивающий въезд на территорию США жителям мусульманских стран, принятый действующим президентом Дональдом Трампом.
Гейб Ньюэлл выступил против Дональда Трампа и его инициатив
По словам разработчика, действия американского президента напрямую влияют как на сотрудников его студии, так и на киберспортсменов, соревнующихся в разработанных ей игровых дисциплинах.
Также Гейб Ньюэлл напомнил журналистам об истории, которая произошла в 2014 году. Тогда участники китайской профессиональной команды по Dota 2 CIS-Game пропустили чемпионат The International потому что не смогли получить американскую визу. Создатель Half-Life считает, что изменения в законодательстве усложнят и без того непростой для киберспортсменов процесс.
Не уверен, что киберспортсменам так же легко получить визу, как оперным певцам,
Гейб Ньюэлл, основатель Valve.
Помимо этого, в связи с новым решением Трампа разработчики рассматривают возможность переноса The International из Сиэтла, в котором проводились предыдущие пять турниров. Гейб заверил геймеров, что турнир в любом случае состоится.
Напомним, 28 января 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон, на 90 дней запрещающий въезд на территорию США гражданам Ирака, Ирана и нескольких других мусульманских стран, а также на 120 дней остановил приём сирийских беженцев.
Представители игровой индустрии остались недовольны этим решением, как и большая часть населения США.