Создатель Half-Life выступил против запрета Трампа на въезд мусульман

Гейб Ньюэлл оказался недоволен новым решением, которое ранее принял избранный недавно президент США.

10 февраля 2017 года создатель Valve Гейб Ньюэлл в рамках пресс-конференции заявил, что его компания не поддерживает закон, ограничивающий въезд на территорию США жителям мусульманских стран, принятый действующим президентом Дональдом Трампом.

Гейб Ньюэлл выступил против Дональда Трампа и его инициатив Фото: © facebook.com

По словам разработчика, действия американского президента напрямую влияют как на сотрудников его студии, так и на киберспортсменов, соревнующихся в разработанных ей игровых дисциплинах.

Также Гейб Ньюэлл напомнил журналистам об истории, которая произошла в 2014 году. Тогда участники китайской профессиональной команды по Dota 2 CIS-Game пропустили чемпионат The International потому что не смогли получить американскую визу. Создатель Half-Life считает, что изменения в законодательстве усложнят и без того непростой для киберспортсменов процесс.

Не уверен, что киберспортсменам так же легко получить визу, как оперным певцам, Гейб Ньюэлл, основатель Valve.

Помимо этого, в связи с новым решением Трампа разработчики рассматривают возможность переноса The International из Сиэтла, в котором проводились предыдущие пять турниров. Гейб заверил геймеров, что турнир в любом случае состоится.

Напомним, 28 января 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон, на 90 дней запрещающий въезд на территорию США гражданам Ирака, Ирана и нескольких других мусульманских стран, а также на 120 дней остановил приём сирийских беженцев.