Как видеоигры спасают жизни и сохраняют здоровье

Сегодня влияние компьютерных игр на психику, здоровье и продуктивность не обсуждает только ленивый. Учёные, психологи и врачи проводят сложные исследования, данные которых не всегда согласуются между собой, обыватели сетуют на то, что их чада слишком много времени проводят за экранами мониторов — в ущерб учёбе и общению. В то же время многим приходит в голову, что такой феномен, как компьютерные игры, будет существовать и развиваться вне зависимости от нашего к нему отношения. А раз этот бунт нельзя подавить, имеет смысл попробовать его возглавить. И, к счастью для всех нас, среди этих людей нашлись врачи.

Тренажёр для хирурга

Одним из передовых методов хирургического вмешательства на сегодняшний день является лапароскопия, она применяется в гинекологии и для операций на брюшной полости. Вместо того чтобы разрезать пациента вдоль, ему делают небольшой, от 0,5 до 1,5 сантиметра, надрез и вводят особый прибор, состоящий из ламп и сложных линз с большим увеличением. Изображение транслируется на монитор, на котором хирург также видит движение своих инструментов. Ничего не напоминает?

Пациент после такой операции восстанавливается гораздо быстрее, у него не остаётся больших шрамов. Увеличение от линз даёт возможность рассмотреть объект под разными углами, что важно, например, при оперировании опухолей. Но хирурги столкнулись со следующими трудностями: потеря ловкости, искажённое восприятие глубины, движение инструментов в противоположном направлении. Обучиться лапароскопии непросто, нужно скоординировать работу рук и глаз.

Доктор Джеймс Россер из медицинского центра в Нью-Йорке любил игру Top Gun. И в какой-то момент ему пришло в голову, что моторика, которую он использует для игры, сходна с той, что нужна при лапароскопии. Исследование подтвердило его правоту — потребовалось всего три часа игры в Top Gun в неделю, чтобы уменьшить число ошибок, допускаемых хирургами, на 37%. Те, кто играл более трёх часов, снизили число ошибок на 42%. Скорость операций также возросла.

В сентябре 2016-го доктор опубликовал новое исследование, где сравнивал эффект от игры в Underground на Nintendo Wii с эффектом от игры в Super Monkey Ball. Удивительно, но аркада про обезьянку тренирует моторику хирурга не хуже, чем, собственно, тренинг по лапароскопии. Естественно, никому не придёт в голову заменять одно другим, но игры помогли 68 коллегам доктора Россера оперировать намного лучше.

Про зрение

Одним из основных аргументов со стороны противников компьютерных игр является их вред для зрения. Несмотря на то что данные на этот счёт разнятся, именно игры, а не чтение, также требующее сильного напряжения зрения, являются по мнению многих, корнем зла.

Эту точку зрения разделяют не все офтальмологи. Например, диагностику периферического зрения у детей часто проводят именно во время их игры за компьютером. Ребёнку, особенно маленькому, гораздо проще следить за весёлым червячком на мониторе, чем выполнять инструкции взрослого в белом халате.

Исследования на семи пациентах с редкой формой катаракты, органической амблиопией, предполагали 10 часов игры в шутер Medal of Honor в неделю. Терять им было нечего — такая катаракта развивается в младенчестве и считается не поддающейся коррекции во взрослом возрасте. Через 40 игровых часов этих людей повторно обследовали. Способность пациентов различать лица, следить за движущимися объектами и воспринимать свет значительно улучшилась, они стали видеть на полторы строчки больше в таблице для проверки зрения.

Интересно, что добиться подобного эффекта, играя в более спокойные игры — Tetris и The Sims, — не удалось. Это навело исследователей на мысль о том, что дофамин и адреналин, которые выделяются во время игры в шутер, тоже сыграли свою роль.

Второе дыхание

Заболевания органов дыхания — одна из основных тем в педиатрии. Реабилитация после таких болезней предполагает дыхательные упражнения, которые сами по себе довольно скучные. И если взрослому ещё можно объяснить, что эти тоскливые занятия необходимы, то с детьми несколько труднее.

На этой почве объединились две группы воронежских учёных и создали игровую систему "Дыши — играй". С помощью дыхания пациент может управлять полётом воздушного шара. Чтобы тот летел ровно, нужно правильно и глубоко дышать. А максимальную скорость и силу выдоха тренируют с помощью игры, в которой нужно палить из пушки по вражеским кораблям: чем сильнее и резче дышишь, тем больше вероятность подбить врага.

Сибирское отделение РАМН уже много лет работает над совершенствованием своей системы по восстановлению нормальной работы лёгких. В основе системы лежит так называемая биологическая обратная связь: наша способность управлять собственными эмоциями и физиологическими процессами улучшается, если мы можем наблюдать её. Пациент управляет происходящим на экране с помощью датчиков, присоединённых к кончикам пальцев и к коже головы. Если всё делать правильно — дышать, расслабляться и настраиваться на позитивный лад, — на экране вырисовывается красивый пейзаж и летают бабочки. Получается такая игровая медитация, во время которой пациент учится правильно дышать и справляться со стрессом, а ведь стресс — основной источник дыхательных заболеваний.

Играть, чтобы не тупеть

Одна из наименее приятных перспектив к старости — это угасание когнитивных функций: памяти, внимания и мышления. От болезни Паркинсона не застрахован никто. Увы, тут не помогают даже интеллектуальный труд на протяжении долгих лет и активная социальная жизнь. Если ты попался Паркинсону, перспективы не очень радужные.

Тем не менее исследования этой болезни дают оптимистичные результаты. Одна из технологий, успешно применяемых в поддержке пациентов, — подвижные видеоигры на Xbox Kinect и Microsoft Wii. Американские и британские врачи применяют в своей практике специально разработанные для их пациентов аркады с несколькими уровнями сложности. Технологии, применяемые в разработке, ещё более сложные, чем те, что нужны для обычных пользовательских игр на данных платформах. Но ребятам из Red Hill Games удалось сделать игры, которые реагируют не просто на движение нужной конечности, но и на движение нужных мышц. Конечно, никакого лютого экшена тут не будет: нужно управлять вагонеткой, сшибать шляпки грибов и летать на небольшом (и довольно медленном, по сравнению со "Звёздными войнами") звёздолете. Но всё интереснее, чем уныло тянуться в кабинете у физиотерапевта.

Группа итальянских учёных выявила положительный эффект от action-игр у детей с дислексией (такие дети с огромным трудом учатся читать, при том что с интеллектом у них всё в порядке). Игры тренируют визуальное внимание и память, что оказывается весьма кстати при обучении.

Для тех из нас, кто не страдает какими-либо расстройствами, тоже есть хорошие новости. Action-игры тренируют избирательное внимание и способность реагировать только на информацию, существенную для решения поставленной задачи. Те, кто играет в игры, запоминают информацию на более длительное время и быстрее принимают решения.

Использование игр в образовании и медицине — это уже не модная тенденция, а устоявшаяся практика. Секрет прост: игры создают особую ситуацию, некое игровое пространство. С одной стороны, оно увлекает, с другой — уменьшает страх ошибки. Даже если игра начисляет очки, в неё ведь всегда можно сыграть заново.

Исследование того, как игры можно применять для медицинских и образовательных целей, сильно меняет наше представление о многих вещах. Становится очевидно, что наш мозг невероятно пластичен и способен к положительным изменениям в любом возрасте. Классические теории, связанные с интеллектом и мышлением, постулируют, что наши умственные способности в значительной степени определяются генами, но, похоже, это не совсем так. И просто невероятной техномагией выглядит способность нашего организма исцелять себя, просто получая обратную связь от экрана монитора.