Пить меньше не будут! В ГД прокомментировали идею запрета акций на алкоголь

По словам депутата Николая Говорина, нужно проводить информационную работу на новом уровне.

Запрет скидок на алкоголь не решит проблему потребления горячительных напитков, заявил Лайфу заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

— Это очень мелкая мера, которая не окажет существенного влияния на снижение объёма потребления алкоголя. Если у человека есть нужда, потребность в алкоголе, то его эта разница в цене никак не остановит, он займёт денег, что-то другое приобретёт и так далее, — сказал Говорин.

По мнению депутата, государство должно дать населению возможность покупать качественный алкоголь, если у гражданина есть такое желание. Кроме того, необходимо проводить другую, на новом уровне, информационную работу среди молодёжи о вреде горячительных напитков. Так, Говорин заявил, что государство должно проводить обязательное лечение алкоголиков.