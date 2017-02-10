Читеры заполонили Counter-Strike: Global Offensive

Геймеры всё чаще стали жаловаться на мошенников, которые не позволяют насладиться игрой.

Сейчас в Сети набирает популярность хештег #FIXCSGO. Этими действиями фанаты соревновательного шутера пытаются привлечь внимание компании Valve к обилию читеров, захвативших их любимую Counter-Strike: Global Offensive.

В связи с этим на сайте Change.org появилась отдельная петиция, призывающая разработчиков разобраться с античит-системой VAC. По словам геймеров, она перестала справляться с поставленной задачей.

CS: GO превратилась в рассадник читерства

Фото © Flickr/Maxime FORT



Сейчас многие стримеры начали в открытую использовать читы на своих трансляциях, чтобы показать зрителям, что в защите VAC есть серьёзные дыры.

Из-за бездействия со стороны Valve геймеры активно приобретают приватные читы, не боясь получить бан за их использование.