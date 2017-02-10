Футболисты ЦСКА узнали соперника по плей-офф Лиги чемпионов
Фото: © uefa.com
Московские армейцы сыграют в 1/8 финала юношеской ЛЧ со сверстниками из норвежского "Русенборга".
Напомним, что на групповой стадии Лиги чемпионов команда Александра Гришина заняла первое место в своём квартете, одержав четыре победы в шести матчах с "Монако", "Тоттенхэмом" и "Байером". В составе армейцев блистала целая плеяда талантливых воспитанников клуба, которые наверняка будут представлены в аналитической записке, которую готовит для лондонского "Челси" теперь уже бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий.
По регламенту юношеской ЛЧ, на стадии плей-офф соперники проводят по одному матчу. В случае победы 21–22 февраля над "Русенборгом" затем красно-синие сыграют с победителем пары ПСВ (Голландия) — "Бенфика" (Португалия).
Остальные пары 1/8 финала: "Атлетико" (Испания) — "Севилья" (Испания), "Барселона" (Испания) — "Боруссия" Д (Германия), "Аякс" (Голландия) — "Динамо" К (Украина), "Монако" (Франция) — "Реал" (Испания), "Зальцбург" (Австрия) — ПСЖ (Франция), "Порту" (Португалия) — "Виторул" (Румыния).
1/4 финала #UYL— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) February 10, 2017
Монако/Реал - Аякс/Динамо
ЦСКА/Русенборг - ПСВ/Бенфика
Барселона/Боруссия - Порту/Вииторул
Зальцбург/ПСЖ - Атлетико/Севилья pic.twitter.com/YJBHyhlnQg
Полуфиналы юношеской Лиги чемпионов состоятся 21 апреля в Ньоне, финал — там же 24 апреля.