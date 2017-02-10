Объявлена дата выхода нового эпизода игровых "Ходячих мертвецов"

Третий эпизод третьего сезона игрового сериала The Walking Dead от Telltale станет доступен уже 3 марта

Эпизод под название Above the Law продолжит историю Клементины и группы выживших, с которой она встретилась в начале сезона. Игрокам вновь предстоит управлять героями Клементиной и Хави.

Всего в сезоне запланировано пять эпизодов. Первые два вышли одновременно и собрали положительные оценки в прессе. Средний балл первого эпизода на международном агрегаторе рецензий Metacritic составляет 83 из 100, а второго — 82 из 100.