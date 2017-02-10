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Опубликовано 10 февраля 2017, 17:13

Создатели Steam и Half-Life делают три полноценные VR-игры

Фото: &copy; East News

Фото: © East News

Компания Valve объявила о масштабных планах по созданию контента для устройств виртуальной реальности.

Президент Vavle Гейб Ньюэлл подтвердил изданию Eurogamer, что компания активно занята разработкой трёх VR-игр. Гейб уточнил, что речь идёт именно о полноценных больших проектах, а не об экспериментах или демонстрационных программах. Ранее студия адаптировала для виртуальной реальности свои хиты Half-Life 2 и Portal, чтобы показать возможности технологии.

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Valve разрабатывает три полноценные игры для виртуальной реальности на движках Source 2 и Unity

Фото: © East News

Пока неизвестно, какие игры стоит ожидать от Valve. Сейчас в офисе компании есть тестовые стенды шлема виртуальной реальности HTC Vive — устройства, которое было создано совместными усилиями HTC и Valve. Тем не менее ранее Ньюэлл называл эксклюзивность негативным фактором как для игроков, так и для разработчиков, так что будущие проекты Valve наверняка будут поддерживаться многими VR-устройствами.

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Станислав Погорский
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