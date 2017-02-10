Создатели Steam и Half-Life делают три полноценные VR-игры

Президент Vavle Гейб Ньюэлл подтвердил изданию Eurogamer, что компания активно занята разработкой трёх VR-игр. Гейб уточнил, что речь идёт именно о полноценных больших проектах, а не об экспериментах или демонстрационных программах. Ранее студия адаптировала для виртуальной реальности свои хиты Half-Life 2 и Portal, чтобы показать возможности технологии.

Пока неизвестно, какие игры стоит ожидать от Valve. Сейчас в офисе компании есть тестовые стенды шлема виртуальной реальности HTC Vive — устройства, которое было создано совместными усилиями HTC и Valve. Тем не менее ранее Ньюэлл называл эксклюзивность негативным фактором как для игроков, так и для разработчиков, так что будущие проекты Valve наверняка будут поддерживаться многими VR-устройствами.