В Steam вышла российская игра про выживание в лесах Аляски

The Wild Eight ("Дикая восьмёрка") — это игра от независимой российской студии Eight Points, которая разработана на деньги, собранные через платформу Kickstarter. В этом симуляторе выживания игрок оказывается где-то посреди заснеженных лесов Аляски. Ему предстоит добывать пищу и сохранять тепло, а также давать отпор местным монстрам. Главная цель — выживать как можно дольше.

В российской игре The Wild Eight искать тепло и еду в лесах Аляски можно как одному, так и вместе с друзьями по Сети

Сейчас проект находится в раннем доступе и ещё будет изменён до выхода. Первые игроки в целом довольны The Wild Eight и хвалят основные механики, визуальный стиль, а также реализацию онлайн-мультиплеера. Тем не менее некоторые пользователи Steam отмечают, что "Восьмёрка" на данный момент чересчур сложная и несправедливая по отношению к игрокам-одиночкам.

The Wild Eight доступна в Steam по цене в 429 рублей.