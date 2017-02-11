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Опубликовано 11 февраля 2017, 05:30

В Steam вышла российская игра про выживание в лесах Аляски

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/ The Wild Eight

Фото: © Кадр из видео YouTube/ The Wild Eight

В сервисе Steam стала доступна российская инди-игра про выживание в заснеженных лесах Аляски.

The Wild Eight ("Дикая восьмёрка") — это игра от независимой российской студии Eight Points, которая разработана на деньги, собранные через платформу Kickstarter. В этом симуляторе выживания игрок оказывается где-то посреди заснеженных лесов Аляски. Ему предстоит добывать пищу и сохранять тепло, а также давать отпор местным монстрам. Главная цель — выживать как можно дольше.

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В российской игре The Wild Eight искать тепло и еду в лесах Аляски можно как одному, так и вместе с друзьями по Сети

Сейчас проект находится в раннем доступе и ещё будет изменён до выхода. Первые игроки в целом довольны The Wild Eight и хвалят основные механики, визуальный стиль, а также реализацию онлайн-мультиплеера. Тем не менее некоторые пользователи Steam отмечают, что "Восьмёрка" на данный момент чересчур сложная и несправедливая по отношению к игрокам-одиночкам.

The Wild Eight доступна в Steam по цене в 429 рублей.

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Станислав Погорский
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