Игра про выживание воинов-нудистов окупилась за неделю продаж

Норвежский разработчик Funcom впервые за несколько лет выпустил онлайн-игру, которой удалось стать хитом.

Ранее студия Funcom занималась Age of Conan, The Secret World и Lego Minifigures Online. Все эти проекты оказались недостаточно прибыльными, чтобы считаться успешными. С недавно вышедшей в раннем доступе Conan Exiles всё уже складывается иначе.

Симулятор выживания Conan Exiles за первую неделю продаж в Steam окупил все затраты на разработку

CEO Funcom Руй Касайс в официальном заявлении прокомментировал, что в последнее время компания переживала нелёгкие времена, так что успех Conan Exiles — это большое облегчение для команды. На данный момент продано уже более 320 тысяч цифровых копий игры. В российском Steam её цена составляет 899 рублей.

Также разработчики пообещали, что в скором времени будет выпущен набор инструментов, позволяющий создавать пользовательские модификации для Conan Exiles и распространять их через платформу Steam Workshop.