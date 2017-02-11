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Опубликовано 11 февраля 2017, 07:15

Игра про выживание воинов-нудистов окупилась за неделю продаж

Кадр видео IGN /Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео IGN /Скриншот © L!FE

Норвежский разработчик Funcom впервые за несколько лет выпустил онлайн-игру, которой удалось стать хитом.

Ранее студия Funcom занималась Age of Conan, The Secret World и Lego Minifigures Online. Все эти проекты оказались недостаточно прибыльными, чтобы считаться успешными. С недавно вышедшей в раннем доступе Conan Exiles всё уже складывается иначе.

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Симулятор выживания Conan Exiles за первую неделю продаж в Steam окупил все затраты на разработку

Кадр видео IGN /Скриншот © L!FE

CEO Funcom Руй Касайс в официальном заявлении прокомментировал, что в последнее время компания переживала нелёгкие времена, так что успех Conan Exiles — это большое облегчение для команды. На данный момент продано уже более 320 тысяч цифровых копий игры. В российском Steam её цена составляет 899 рублей.

Также разработчики пообещали, что в скором времени будет выпущен набор инструментов, позволяющий создавать пользовательские модификации для Conan Exiles и распространять их через платформу Steam Workshop.

Среди игроков Conan Exiles быстро набрала популярность во многом за счёт очень детального редактора персонажей, который позволяет настраивать в том числе размер первичных половых признаков у мужских и женских персонажей.

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Станислав Погорский
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