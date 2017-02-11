Игра про выживание воинов-нудистов окупилась за неделю продаж
Норвежский разработчик Funcom впервые за несколько лет выпустил онлайн-игру, которой удалось стать хитом.
Ранее студия Funcom занималась Age of Conan, The Secret World и Lego Minifigures Online. Все эти проекты оказались недостаточно прибыльными, чтобы считаться успешными. С недавно вышедшей в раннем доступе Conan Exiles всё уже складывается иначе.
Симулятор выживания Conan Exiles за первую неделю продаж в Steam окупил все затраты на разработку
CEO Funcom Руй Касайс в официальном заявлении прокомментировал, что в последнее время компания переживала нелёгкие времена, так что успех Conan Exiles — это большое облегчение для команды. На данный момент продано уже более 320 тысяч цифровых копий игры. В российском Steam её цена составляет 899 рублей.
Также разработчики пообещали, что в скором времени будет выпущен набор инструментов, позволяющий создавать пользовательские модификации для Conan Exiles и распространять их через платформу Steam Workshop.
Среди игроков Conan Exiles быстро набрала популярность во многом за счёт очень детального редактора персонажей, который позволяет настраивать в том числе размер первичных половых признаков у мужских и женских персонажей.