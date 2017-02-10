Россия погасила долг СССР перед Македонией

Как рассказали в Минфине РФ, у страны остался только один долг перед другим государством, доставшийся в наследство от СССР.

Россия полностью выплатила Македонии долг, который достался ей от Советского союза. Как сообщили в Министерстве финансов РФ, он составил 60,6 миллиона долларов США.

Государственный внешний долг Российской Федерации перед Македонией возник в связи с признанием Россией ответственности по обязательствам бывшего СССР, возникшим в рамках торгово-экономического сотрудничества в советский период с СФРЮ (в доле, приходящейся на Македонию)

Отмечается, что долг погашен российской промышленной продукцией и связанными с ней услугами. Теперь у России остался только один невыплаченный долг СССР — перед Боснией и Герцеговиной. С ней уже договорились погасить задолженность одной выплатой. Ожидается, что вскоре будет подписано соответствующее правительственное соглашение.