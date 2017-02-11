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Опубликовано 11 февраля 2017, 09:39

В файтинг Street Fighter V добавят русскую девушку — агента иллюминатов

Кадр видео &ldquo;SFV: Kolin Reveal Trailer&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “SFV: Kolin Reveal Trailer”. Скриншот © L!FE

Компания Capcom представила очередного дополнительного бойца для файтинга Street Fighter V. Им стала блондинка россиянка.

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Колин из Street Fighter V родом из России. Она владеет боевым стилем Systema, работает агентом иллюминатов и носит шапку-ушанку

Скриншот © L!FE

Боевой стиль Колин включает в себя кулачный бой, управление льдом и ножевые атаки. В ближайшее время разработчики расскажут о героине больше, а вместе с ней в Street Fighter V будут добавлены сюжетные задания, повествующие о предыстории девушки.

Дополнение с Колин станет доступно 28 февраля этого года. Его можно будет приобрести отдельно или в составе сезонного пропуска, который включает ещё четверых пока не анонсированных героев.

Файтинг Street Fighter V вышел на PC и PS4 16 февраля 2016 года.

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Станислав Погорский
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