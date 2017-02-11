В файтинг Street Fighter V добавят русскую девушку — агента иллюминатов

Колин из Street Fighter V родом из России. Она владеет боевым стилем Systema, работает агентом иллюминатов и носит шапку-ушанку

Боевой стиль Колин включает в себя кулачный бой, управление льдом и ножевые атаки. В ближайшее время разработчики расскажут о героине больше, а вместе с ней в Street Fighter V будут добавлены сюжетные задания, повествующие о предыстории девушки.

Дополнение с Колин станет доступно 28 февраля этого года. Его можно будет приобрести отдельно или в составе сезонного пропуска, который включает ещё четверых пока не анонсированных героев.

Файтинг Street Fighter V вышел на PC и PS4 16 февраля 2016 года.