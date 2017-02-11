Киберспорт не то, чем кажется

Парень со стволами

Ярослав Pasha Bizeps Яржабковски, 28 лет. Профессиональный киберспортсмен, рублёвый миллионер и просто хороший польский парень. Он уничтожил основной стереотип о геймерах: они жирные, прыщавые, а единственный спорт, которым они занимаются, — бег с препятствиями до туалета. Как понятно из ника Ярослава, со спортивной формой у него всё в порядке.

Сейчас он играет за один из лучших коллективов в киберспортивной дисциплине Counter Strike: Global offensive — Virtus Pro. Из последних достижений команды стоит отметить: вторые места на ELEAGUE Major 2017 и EPICENTER 2016. И не нужно причитать, что вторые места — провал. Отбор на эти турниры настолько жёсткий, что ваши нервные клетки не восстановятся никогда. Но и призовой фонд исчисляется сотнями тысяч долларов. Кстати, за свою карьеру Ярославу удалось заработать более 450 тысяч долларов за 127 турниров, а это более 26 миллионов рублей. Согласитесь, это неплохо.

Миллионер из трущоб

Сумаил Sumail Хассан, 17 лет. Играет в Доту с 15 лет и зарабатывает больше, чем ты. Состояние маленького киберспортсмена составляет почти два с половиной миллиона долларов — 141 миллион рублей. Если мать начинает ругать вас за невыполненные уроки из-за катки в Dota 2, смело ставьте ей Сумаила в пример, вероятно, вопросы сразу отпадут и вы даже получите крутую мышку и клавиатуру или хорошего отцовского ремня по заднице.

В данный момент занимает роль игрока центральной линии в коллективе Evil Genius по дисциплине Dota 2. "Злые гении" — одна из самых узнаваемых команд на профессиональной киберспортивной сцене. Ведь в 2015 году именно эта команда выиграла The Internationla — крупнейший турнир по Dota 2 с призовым фондом более чем в 10 миллионов долларов.

В погоне за мечтой

Бён Byun Хён Ву, 23 года. Один из лучших корейских игроков в StarCraft 2. Парень прославился преданностью к своей любимой игре — SC2. Правда, успех пришёл к нему не сразу. Парень очень стеснителен и нервничает, когда его снимают на камеру, так он проиграл несколько своих турниров, одним словом — интроверт. До сих пор заметны отголоски этих поражений. Но профессионализм превыше всего, и Бён весьма успешно это доказывает своими победами на крупных турнирах.

У него нет команды, он выступает сам за себя. Это одна из самых примечательных черт характера Бёна: он пришёл в индустрию не за деньгами, а за титулом. Деньги нашли его сами: 355 тысяч долларов — именно столько Бён выиграл за свою карьеру, 21 миллион рублей. Также он выиграл несколько международных турниров, в том числе WCS 2016: 500 тысяч долларов призовых, из которых 200 ушли как раз в карман нашего героя.

Картёжник из России

Павел Pavel Бельтюков, 18 лет. Ещё один молодой киберспортсмен, но на этот раз из России, играющий за французскую команду. Паша играет в онлайн ККИ Hearthstone и добился невероятных успехов в этом деле. Как известно, родители Павла прекрасно понимают, чем занимается их сын, и искренне поддерживают его.

В прошлом году он выиграл чемпионат мира по Hearthstone, а это 250 тысяч долларов в карман молодого киберспортсмена. Кстати, за свою карьеру он заработал 275 тысяч долларов — около 16 миллионов рублей. Так что поздравим юного миллионера и пожелаем ему успехов на киберспортивной арене. Мы за тебя болеем, Паша!

Эти ребята доказали всему миру, что играть в игры не стыдно, а престижно и даже прибыльно. Мы не призываем вас бросать всё и бежать за компьютер в надеждах стать лучшим. Это тяжёлый труд, ради которого нужно трудиться не покладая рук. Нет смысла идти в киберспорт за деньгами и лёгкой славой, они сами найдут вас, если будете уверены в себе.