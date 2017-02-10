Боевики "Боко Харам" убили семерых попавших в засаду нигерийских солдат

Военные дали отпор террористам и сумели обратить их в бегство, ликвидировав часть из них.

Боевики террористической группировки "Боко Харам" устроили засаду на отряд нигерийских солдат в северо-восточном штате Борно. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в полиции. В результате семеро военнослужащих погибли, 19 получили ранения.

Отмечается, что военные дали отпор террористам и сумели обратить их в бегство, ликвидировав часть из них. При этом число погибших боевиков не называется.