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Регион
Опубликовано 10 февраля 2017, 22:40

Боевики "Боко Харам" убили семерых попавших в засаду нигерийских солдат

Фото: &copy;&nbsp;REUTERS/Afolabi Sotunde

Фото: © REUTERS/Afolabi Sotunde

Военные дали отпор террористам и сумели обратить их в бегство, ликвидировав часть из них.

Боевики террористической группировки "Боко Харам" устроили засаду на отряд нигерийских солдат в северо-восточном штате Борно. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в полиции. В результате семеро военнослужащих погибли, 19 получили ранения.

Отмечается, что военные дали отпор террористам и сумели обратить их в бегство, ликвидировав часть из них. При этом число погибших боевиков не называется.

В декабре прошлого года президент Нигерии Мухаммаду Бухари после захвата ключевого лагеря боевиков заявил об окончательном разгроме террористической группировки.

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Анатолий Кривцов
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