Киев стянул к линии соприкосновения 90 тысяч бойцов

Военные эксперты считают, что такое построение войск характерно для наступательной конфигурации.

Украина продолжает стягивать к линии соприкосновения большие силы — на портале DNR-Live появилась инфографика оперативного построения группировки ВСУ.

Инфографика подготовлена порталом dnr-live.ru

— Группировка ВСУ делится на четыре практически одинаковые по численности части: отдельная тактическая группа (ОТГ) "Луганск", ОТГ "Донецк", ОТГ "Мариуполь" и оперативный резерв, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в составе каждой из частей примерно по 16–17 тысяч человек, 80–100 танков, около 500 БМП, около 260 артиллерийских орудий и миномётов, около 40 РСЗО, около 300 противотанковых систем, чуть менее 400 систем ПВО. Всего же возле линии соприкосновения сейчас находятся почти 90 тысяч украинских военных.

— Наиболее интересным является сектор ОТГ "Донецк". Здесь находятся три резервные аэромобильные бригады и одна танковая батальонно-тактическая группа, а ещё две танковые бригады — на границах сектора, — отмечается в материале.

При этом, несмотря на заверения командования ВСУ, что такое расположение войск является глубоко эшелонированной обороной, военные эксперты считают, что такое построение войск характерно скорее для наступательной конфигурации.

— Этот факт подтверждается и расположением артиллерийских бригад ВСУ,вооружённых 152-мм орудиями. В секторе ОТГ "Донецк" находятся две из трёх таких бригад. Такая концентрация бронетехники, артиллерии и мотопехотных частей выглядит наступательным кулаком ВСУ, возможной целью которого является город Горловка. Кроме того, не исключён удар по Докучаевску на юге Донецка, — считают авторы материала.

При этом военные эксперты ставят под сомнение, что у Киева хватит сил вести наступательные операции на всех трёх направлениях, а вот на двух — вполне.