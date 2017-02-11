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Регион
Опубликовано 11 февраля 2017, 03:01

Стало известно о смерти одного из величайших теноров XX века Николая Гедды

Фото:&nbsp;imz.at

Фото: imz.at

Семья шведского оперного певца Николая Гедды сообщила о его смерти. Исполнитель скончался на 92-м году жизни ещё 8 января, но в соответствии с его пожеланием родные в течение месяца хранили это в тайне. Об этом сообщает портал forumopera.com.

Николай Гедда родился в 1925 году в Стокгольме. Его мать была шведкой, а отец — наполовину русским и наполовину шведом. Серьёзно заниматься музыкой Николай стал только в 1949-м году у известного вокалиста и педагога Карла Эмана.

В течение 22 лет, начиная с 1957 года, Гедда был ведущим солистом театра "Метрополитен опера" в Нью-Йорке. Он свободно говорил и пел на семи языках, в том числе русском, а с 1980 года гастролировал в СССР.

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Анатолий Кривцов
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