Стало известно о смерти одного из величайших теноров XX века Николая Гедды

Семья шведского оперного певца Николая Гедды сообщила о его смерти. Исполнитель скончался на 92-м году жизни ещё 8 января, но в соответствии с его пожеланием родные в течение месяца хранили это в тайне. Об этом сообщает портал forumopera.com.

Николай Гедда родился в 1925 году в Стокгольме. Его мать была шведкой, а отец — наполовину русским и наполовину шведом. Серьёзно заниматься музыкой Николай стал только в 1949-м году у известного вокалиста и педагога Карла Эмана.