Создатель Half-Life подверг Apple резкой критике
Фото: © Wang gang - Imaginechina/FOTOLINK
Генеральный директор студии Valve Гейб Ньюэлл рассказал о неприятном опыте сотрудничества с администрацией App Store. Об этом сообщает Eurogamer.
По словам Ньюэлла, по неизвестным ему причинам Apple постоянно тормозила процесс работы над релизами для iOS.
Глава Valve Гейб Ньюэлл остался недоволен своим опытом общения с администрацией App Store
Фото: © Wang gang - Imaginechina/FOTOLINK
— Бывали случаи, когда мы выпускали обновления по пять-шесть раз в день. Когда вышла версия Steam App для iOS, мы получили целую кучу отзывов от пользователей и уже на следующий день готовы были его обновить. Однако мы не могли выпустить это обновление в течение шести месяцев! И мы так и не узнали, почему они не выпускали его, — посетовал Ньюэлл.
При этом администрация App Store никак не комментировала свои действия, хотя в конечном итоге всё-таки опубликовала обновление.
Мы просто слишком тупы, чтобы понять, как стать успешным разработчиком iOS. Потому как всё, что мы создаём, предназначено для облегчения жизни других разработчиков,
глава Valve Гейб Ньюэлл
Ранее коллега Ньюэлла по игровому цеху, глава компании Epic Games Тим Суинни, раскритиковал Microsoft и систему Windows Cloud. По словам Суинни, новая ОС от корпорации из Редмонда не даёт запускать EXE-файлы, лишая пользователей любимых игр и приложений. Снять ограничение помогает только подписка на Windows Cloud Pro, что, по мнению главы Epic Games, является "вымогательством".