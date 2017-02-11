Создатель Half-Life подверг Apple резкой критике

— Бывали случаи, когда мы выпускали обновления по пять-шесть раз в день. Когда вышла версия Steam App для iOS, мы получили целую кучу отзывов от пользователей и уже на следующий день готовы были его обновить. Однако мы не могли выпустить это обновление в течение шести месяцев! И мы так и не узнали, почему они не выпускали его, — посетовал Ньюэлл.