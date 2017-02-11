WSJ: Администрация Трампа не против вступления Черногории в НАТО

Издание отмечает, что после вступления Дональда Трампа на пост президента США этот фактор может оказаться первым пунктом американо-российских разногласий.

Газета Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме, что администрация президента США Дональда Трампа допускает вступление Черногории в НАТО вопреки возражениям России.

Отмечается, что эта информация утекла из совещаний Совета национальной безопасности Белого дома. В настоящее время "черногорский вопрос" пока взвешивается, однако, по словам собеседника газеты, Белый дом склонен дать дать ему зелёный свет. В администрации Трампа сейчас ожидают, что сенат Конгресса единогласно проголосует в пользу приёма республики в состав альянса.

Wall Street Journal акцентирует внимание на том, что после вступления Трампа на пост президента США этот фактор может оказаться первым пунктом американо-российских разногласий.