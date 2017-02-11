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Опубликовано 11 февраля 2017, 06:57

WSJ: Администрация Трампа не против вступления Черногории в НАТО

Фото:&copy; РИА Новости/Владимир Песня

Фото:© РИА Новости/Владимир Песня

Издание отмечает, что после вступления Дональда Трампа на пост президента США этот фактор может оказаться первым пунктом американо-российских разногласий.

Газета Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме, что администрация президента США Дональда Трампа допускает вступление Черногории в НАТО вопреки возражениям России.

Отмечается, что эта информация утекла из совещаний Совета национальной безопасности Белого дома. В настоящее время "черногорский вопрос" пока взвешивается, однако, по словам собеседника газеты, Белый дом склонен дать дать ему зелёный свет. В администрации Трампа сейчас ожидают, что сенат Конгресса единогласно проголосует в пользу приёма республики в состав альянса.

Wall Street Journal акцентирует внимание на том, что после вступления Трампа на пост президента США этот фактор может оказаться первым пунктом американо-российских разногласий.

Генсек альянса Йенс Столтенберг в конце января заявлял, что уверен в предстоящей ратификации Соединёнными Штатами протокола о вступлении Черногории в НАТО. Вместе с ним премьер Черногории Душко Маркович заявлял, что "ни в малейшей степени не сомневается в ратификации США протокола о вступлении".

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Димитрий Алексиевич
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