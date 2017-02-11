WSJ: Администрация Трампа не против вступления Черногории в НАТО
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Издание отмечает, что после вступления Дональда Трампа на пост президента США этот фактор может оказаться первым пунктом американо-российских разногласий.
Газета Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме, что администрация президента США Дональда Трампа допускает вступление Черногории в НАТО вопреки возражениям России.
Отмечается, что эта информация утекла из совещаний Совета национальной безопасности Белого дома. В настоящее время "черногорский вопрос" пока взвешивается, однако, по словам собеседника газеты, Белый дом склонен дать дать ему зелёный свет. В администрации Трампа сейчас ожидают, что сенат Конгресса единогласно проголосует в пользу приёма республики в состав альянса.
Wall Street Journal акцентирует внимание на том, что после вступления Трампа на пост президента США этот фактор может оказаться первым пунктом американо-российских разногласий.
Генсек альянса Йенс Столтенберг в конце января заявлял, что уверен в предстоящей ратификации Соединёнными Штатами протокола о вступлении Черногории в НАТО. Вместе с ним премьер Черногории Душко Маркович заявлял, что "ни в малейшей степени не сомневается в ратификации США протокола о вступлении".