Самолёт Ил-76 МЧС России борется со стихией в стране с 30 января по просьбе чилийской стороны.

Руководство Чили отметило высокую эффективность самолёта Ил-76 МЧС России в тушении лесных пожаров и считает, что он превосходит другие воздушные суда в борьбе с огненной стихией.

Самолёт Ил-76 МЧС России тушит пожары в Чили с 30 января по просьбе чилийской стороны. Оперативная группа МЧС России в Чили, координирующая работу по оказанию помощи в борьбе с природными пожарами, посетила Национальное управление по чрезвычайным ситуациям (ONEMI) Республики Чили. Директор чилийского спасательного ведомства Рикардо Торо поблагодарил за помощь, оказываемую Россией.