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Опубликовано 11 февраля 2017, 12:07

В Киеве похоронили экс-вратаря сборной СССР по футболу Виктора Чанова

Прощание с бывшим футболистом киевского "Динамо", донецкого "Шахтёра" и сборной СССР проходило сегодня на стадионе "Олимпийский".

Спортсмена похоронили на Байковском кладбище Киева рядом с Валерием Лобановским — украинским и советским футболистом и футбольным тренером, многолетним наставником "Динамо".

Проститься с легендой футбола пришли близкие, друзья, коллеги и все поклонники таланта спортсмена.

Напомним, что известный советский вратарь Виктор Чанов скончался 8 февраля в возрасте 57 лет. Он выступал за сборную СССР с 1982 по 1990 год и являлся трёхкратным чемпионом СССР, а также пятикратным обладателем Кубка СССР.

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Сергей Асташов
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