В Киеве похоронили экс-вратаря сборной СССР по футболу Виктора Чанова

Прощание с бывшим футболистом киевского "Динамо", донецкого "Шахтёра" и сборной СССР проходило сегодня на стадионе "Олимпийский".

Спортсмена похоронили на Байковском кладбище Киева рядом с Валерием Лобановским — украинским и советским футболистом и футбольным тренером, многолетним наставником "Динамо".

Проститься с легендой футбола пришли близкие, друзья, коллеги и все поклонники таланта спортсмена.