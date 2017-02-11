В Киеве похоронили экс-вратаря сборной СССР по футболу Виктора Чанова
Прощание с бывшим футболистом киевского "Динамо", донецкого "Шахтёра" и сборной СССР проходило сегодня на стадионе "Олимпийский".
Спортсмена похоронили на Байковском кладбище Киева рядом с Валерием Лобановским — украинским и советским футболистом и футбольным тренером, многолетним наставником "Динамо".
Проститься с легендой футбола пришли близкие, друзья, коллеги и все поклонники таланта спортсмена.
Напомним, что известный советский вратарь Виктор Чанов скончался 8 февраля в возрасте 57 лет. Он выступал за сборную СССР с 1982 по 1990 год и являлся трёхкратным чемпионом СССР, а также пятикратным обладателем Кубка СССР.