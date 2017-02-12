Игроков заставят платить за моды в Steam

Руководитель корпорации Valve выступил за оплату труда моддеров за счёт геймеров.

10 февраля 2017 года состоялась пресс-конференция Valve, на которой основатель компании Гейб Ньюэлл в очередной раз высказал своё убеждение в том, что люди, создающие моды, должны получать деньги.

В связи с этим в сервисе цифровой дистрибуции Steam появится система платных модификаций. По словам Ньюэлла, авторы модов делают огромную работу, посему их труды достойны материального вознаграждения. Сейчас разработчики продолжают искать решение проблемы с монетизацией модов. Valve хочет сделать так, чтобы все остались довольны: и игроки, и авторы.

Создатель Half-Life выступил за платные моды Фото: © Flickr/4rank

Напомним, в 2015 году Valve пыталась монетизировать моды в Steam. Тогда в сервисе появились платные модификации для The Elder Scrolls V: Skyrim, однако тогда из-за негативных отзывов пользователей функцию платных модов убрали. Геймеры оказались недовольны завышенными ценами на дополнительный контент.