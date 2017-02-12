Игроков заставят платить за моды в Steam
Фото: © Flickr/Global Panorama
Руководитель корпорации Valve выступил за оплату труда моддеров за счёт геймеров.
10 февраля 2017 года состоялась пресс-конференция Valve, на которой основатель компании Гейб Ньюэлл в очередной раз высказал своё убеждение в том, что люди, создающие моды, должны получать деньги.
В связи с этим в сервисе цифровой дистрибуции Steam появится система платных модификаций. По словам Ньюэлла, авторы модов делают огромную работу, посему их труды достойны материального вознаграждения. Сейчас разработчики продолжают искать решение проблемы с монетизацией модов. Valve хочет сделать так, чтобы все остались довольны: и игроки, и авторы.
Создатель Half-Life выступил за платные моды
Фото: © Flickr/4rank
Напомним, в 2015 году Valve пыталась монетизировать моды в Steam. Тогда в сервисе появились платные модификации для The Elder Scrolls V: Skyrim, однако тогда из-за негативных отзывов пользователей функцию платных модов убрали. Геймеры оказались недовольны завышенными ценами на дополнительный контент.
Вслед за этим Гейб Ньюэлл добавил, что уже весной этого года Valve закроет программу Steam Greenlight. Её заменит открытая платформа Steam Direct, отличительной особенностью которой станет упрощённая процедура издания игры. Теперь разработчикам необходимо будет лишь предоставить площадке документы и заплатить некую сумму, размер которой Valve пока не объявила. Предварительный опрос продемонстрировал, что разработчики готовы платить от 100 до 5000 долларов.