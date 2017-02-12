Авторы Call of Duty: Infinite Warfare попали под сокращение
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Издательская компания Activision Blizzard уволила пять процентов своих сотрудников.
Невзирая на успешный финансовый год, издательство Activision уволило нескольких сотрудников своих дочерних компаний. Среди них были работники студий Infinity Ward и Beenox. Первая команда занималась Call of Duty: Infinite Warfare, а вторая ответственна за переиздание Call of Duty: Modern Warfare.
Компания Activision уволила порядка двухсот разработчиков
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Часть увольнений вызвана была тем, что руководство Activision Blizzard было разочаровано продажами новой части Call of Duty. Менеджеры компании сообщили, что, невзирая на прекрасные нововведения, которые были в игре, научно-фантастический сеттинг не пришёлся по душе фанатам серии.
Напомним, новая часть шутера Call of Duty должна будет вернуться к истокам. Предполагается, что нам снова расскажут о событиях Второй мировой войны.