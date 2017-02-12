Авторы Call of Duty: Infinite Warfare попали под сокращение

Издательская компания Activision Blizzard уволила пять процентов своих сотрудников.

Невзирая на успешный финансовый год, издательство Activision уволило нескольких сотрудников своих дочерних компаний. Среди них были работники студий Infinity Ward и Beenox. Первая команда занималась Call of Duty: Infinite Warfare, а вторая ответственна за переиздание Call of Duty: Modern Warfare.

Компания Activision уволила порядка двухсот разработчиков Фото: © wikipedia.org

Часть увольнений вызвана была тем, что руководство Activision Blizzard было разочаровано продажами новой части Call of Duty. Менеджеры компании сообщили, что, невзирая на прекрасные нововведения, которые были в игре, научно-фантастический сеттинг не пришёлся по душе фанатам серии.