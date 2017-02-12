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Опубликовано 12 февраля 2017, 11:15

Авторы Sniper Elite 4 опубликовали премьерный трейлер игры

Студия Rebellion выпустила финальный трейлер четвёртой части своего популярного снайперского боевика.

Кадр из видео &copy;&nbsp;youtube.com/Buka

Кадр из видео © youtube.com/Buka

В ролике под названием "Время решает всё" нам демонстрируют филигранную работу Карла Фейрберна — главного героя всей серии, променявшего Африку на лучезарную Италию.

Релиз четвёртой части Sniper Elite запланирован на 14 февраля следующего года. Игра выйдет на консолях Xbox One и PlayStation 4, а также на персональных компьютерах. Кроме всего прочего, оформившие предзаказ игроки получат в качестве бонуса возможность убить вождя Третьего рейха.

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Александр Крушин
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