Авторы Sniper Elite 4 опубликовали премьерный трейлер игры

В ролике под названием "Время решает всё" нам демонстрируют филигранную работу Карла Фейрберна — главного героя всей серии, променявшего Африку на лучезарную Италию.

Релиз четвёртой части Sniper Elite запланирован на 14 февраля следующего года. Игра выйдет на консолях Xbox One и PlayStation 4, а также на персональных компьютерах. Кроме всего прочего, оформившие предзаказ игроки получат в качестве бонуса возможность убить вождя Третьего рейха.