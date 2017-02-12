Издатель GTA готов экранизировать игру
Руководство Take-Two уже продало соответствующую лицензию. Нас ждёт сразу два фильма.
Компания Take-Two Interactive, выступающая издателем культовой серии игр Grand Theft Auto, сообщила о будущих планах, связанных с экранизациями. Уже известно, что были приобретены права на использование интеллектуальной собственности двух серий, однако пока неизвестно, каких именно.
GTA может стать киносагой.
В одном из своих интервью исполнительный директор Take-Two Штраус Зельник заявил, что компания не планирует использовать собственный бюджет для реализации кинопроектов или сериалов. Зельник считает успехи в переносе игры на большой экран неоднозначными.
Если кто-то хочет купить лицензию, а мы сохраним творческий контроль, то готовы к предложениям.
Штраус Зельник, глава издательства Take-Two.
Напомним, у компании Take-Two Interactive есть права на несколько крупных игровых серий, среди которых помимо GTA числятся Manhunt, Red Dead Redemption, Mafia и BioShock. События последней игры уже могли ожить на экране, однако в 2013 году проект был отменён после нескольких лет работы.