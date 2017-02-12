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Опубликовано 12 февраля 2017, 08:45

Издатель GTA готов экранизировать игру

Фото: &copy;&nbsp;wikipedia.org

Фото: © wikipedia.org

Руководство Take-Two уже продало соответствующую лицензию. Нас ждёт сразу два фильма.

Компания Take-Two Interactive, выступающая издателем культовой серии игр Grand Theft Auto, сообщила о будущих планах, связанных с экранизациями. Уже известно, что были приобретены права на использование интеллектуальной собственности двух серий, однако пока неизвестно, каких именно.

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GTA может стать киносагой.

Фото: © wikipedia.org

В одном из своих интервью исполнительный директор Take-Two Штраус Зельник заявил, что компания не планирует использовать собственный бюджет для реализации кинопроектов или сериалов. Зельник считает успехи в переносе игры на большой экран неоднозначными.

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Если кто-то хочет купить лицензию, а мы сохраним творческий контроль, то готовы к предложениям.

Штраус Зельник, глава издательства Take-Two.

Напомним, у компании Take-Two Interactive есть права на несколько крупных игровых серий, среди которых помимо GTA числятся Manhunt, Red Dead Redemption, Mafia и BioShock. События последней игры уже могли ожить на экране, однако в 2013 году проект был отменён после нескольких лет работы.

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Сергей Сурепин
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