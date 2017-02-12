Издатель GTA готов экранизировать игру

Руководство Take-Two уже продало соответствующую лицензию. Нас ждёт сразу два фильма.

Компания Take-Two Interactive, выступающая издателем культовой серии игр Grand Theft Auto, сообщила о будущих планах, связанных с экранизациями. Уже известно, что были приобретены права на использование интеллектуальной собственности двух серий, однако пока неизвестно, каких именно.

GTA может стать киносагой. Фото: © wikipedia.org

В одном из своих интервью исполнительный директор Take-Two Штраус Зельник заявил, что компания не планирует использовать собственный бюджет для реализации кинопроектов или сериалов. Зельник считает успехи в переносе игры на большой экран неоднозначными.

Если кто-то хочет купить лицензию, а мы сохраним творческий контроль, то готовы к предложениям. Штраус Зельник, глава издательства Take-Two.