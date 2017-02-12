Grand Theft Auto 4 вместе с дополнениями доступна для Xbox One
Культовая игра от студии Rockstar Games теперь доступна на новой консоли Microsoft.
Фото: © wikipedia.org
Директор отдела программных разработок американской корпорации Microsoft Ларри Хриб сообщил в своём "твиттере", что игра Grand Theft Auto 4 теперь доступна для обладателей Xbox One по программе обратной совместимости.
GTA IV from @RockstarGames is coming to Xbox One Backward Compatibility today https://t.co/qPMRNrLoTQ pic.twitter.com/c2TNohId2l— Larry Hryb (@majornelson) February 9, 2017
Помимо оригинальной истории геймерам также доступны два дополнения — The Ballad of Gay Tony и The Lost and Damned.
Игра 2008 года вышла на Xbox One
Фото: © Flickr/Mack
Если у вас уже есть GTA 4 и дополнения к ней, то они автоматически появятся в вашей библиотеке. Также приобрести контент можно в Xbox Store. Все сохранения с Xbox 360 можно перенести при помощи облака.