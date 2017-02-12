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Опубликовано 12 февраля 2017, 03:32

Grand Theft Auto 4 вместе с дополнениями доступна для Xbox One

Культовая игра от студии Rockstar Games теперь доступна на новой консоли Microsoft.

Фото: &copy;&nbsp;wikipedia.org

Фото: © wikipedia.org

Директор отдела программных разработок американской корпорации Microsoft Ларри Хриб сообщил в своём "твиттере", что игра Grand Theft Auto 4 теперь доступна для обладателей Xbox One по программе обратной совместимости.

Помимо оригинальной истории геймерам также доступны два дополнения — The Ballad of Gay Tony и The Lost and Damned.

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Игра 2008 года вышла на Xbox One

Фото: © Flickr/Mack

Если у вас уже есть GTA 4 и дополнения к ней, то они автоматически появятся в вашей библиотеке. Также приобрести контент можно в Xbox Store. Все сохранения с Xbox 360 можно перенести при помощи облака.

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Сергей Сурепин
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