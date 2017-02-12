Дворцу творчества юных в Петербурге исполнилось 80 лет

Главный детский дворец города — Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных (до 1990 года — Ленинградский дворец пионеров) открылся в некогда императорской резиденции 12 февраля 1937 года. Для занятий с детьми были приглашены выдающиеся учёные и деятели культуры: академики Василий Струве и Лев Берг, лекции по искусству читал Иосиф Орбели, ансамбль песни и пляски возглавил Исаак Дунаевский, занятия по шахматам вёл Михаил Ботвинник. Дворец продолжал свою работу даже в тяжёлые дни блокады.