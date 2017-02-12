Дворцу творчества юных в Петербурге исполнилось 80 лет
Главный детский дворец города открылся в некогда императорской резиденции 12 февраля 1937 года.
В воскресенье 80-летие отмечает располагающийся в историческом Аничковом дворце на Невском проспекте Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных.
Дворцу творчества юных, в котором занимались сотни известных деятелей культуры, науки и спорта, исполнилось 80 лет
Фото: © vk.com/anichkov_palace
Главный детский дворец города — Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных (до 1990 года — Ленинградский дворец пионеров) открылся в некогда императорской резиденции 12 февраля 1937 года. Для занятий с детьми были приглашены выдающиеся учёные и деятели культуры: академики Василий Струве и Лев Берг, лекции по искусству читал Иосиф Орбели, ансамбль песни и пляски возглавил Исаак Дунаевский, занятия по шахматам вёл Михаил Ботвинник. Дворец продолжал свою работу даже в тяжёлые дни блокады.
Среди выпускников Дворца — несколько поколений выдающихся деятелей культуры, науки, спорта: Георгий Гречко, Виктор Корчной, Алексей Мишин, Римма Маркова, Игорь Масленников, Виктор Кривулин, Александр Городницкий, Лев Лурье, Андрей Петров, Елена Образцова, Сергей Юрский, Кирилл Лавров, Алексей Учитель, Сергей Юрский, Николай Фоменко, Михаил Козаков, Лев Додин, Татьяна Доронина, Диана Вишнёва, Сергей Соловьёв и многие другие.
В последние годы у Дворца творчества юных появился современный спортивный комплекс с бассейном на Фонтанке, 37, реконструирован загородный центр детско-юношеского творчества "Зеркальный", построен эколого-биологический центр на Крестовском острове.