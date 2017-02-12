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Регион
Опубликовано 12 февраля 2017, 10:31

В Индии задержали злоумышленников, ограбивших лауреата Нобелевской премии мира

Неделей ранее сообщалось, что у лауреата Нобелевской премии мира Кайлаша Сатьяртхи украли сертификат, копию медали премии и драгоценности.

Сегодня стало известно, что полиция задержала троих подозреваемых в краже нобелевского сертификата из дома индийского борца за права детей Кайлаша Сатьяртхи.

Сатьяртхи уже выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, правозащитник с 90-х годов выступает против использования детского труда в Индии. В 2014 году Сатьяртхи получил Нобелевскую премию мира за "борьбу против угнетения детей и молодёжи и за право всех детей на образование".

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Кочетова Екатерина
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