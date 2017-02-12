В Индии задержали злоумышленников, ограбивших лауреата Нобелевской премии мира
Неделей ранее сообщалось, что у лауреата Нобелевской премии мира Кайлаша Сатьяртхи украли сертификат, копию медали премии и драгоценности.
Сегодня стало известно, что полиция задержала троих подозреваемых в краже нобелевского сертификата из дома индийского борца за права детей Кайлаша Сатьяртхи.
कैलाश सत्यार्थी के घर से चोरी हुआ नोबेल पुरस्कार बरामद, 3 गिरफ्तार#KailashSatyarthi #NobelPeacePrize pic.twitter.com/V1HrzWKgF8— TopYaps Hindi (@TopYapsHindi) 12 февраля 2017 г.
Сатьяртхи уже выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов.
Напомним, правозащитник с 90-х годов выступает против использования детского труда в Индии. В 2014 году Сатьяртхи получил Нобелевскую премию мира за "борьбу против угнетения детей и молодёжи и за право всех детей на образование".