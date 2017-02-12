В Шотландии нашлось пропавшее из химчистки 150-летнее свадебное платье

Напомним, ранее стало известно, что в Эдинбурге (Шотландия, Великобритания) 29-летняя Тесс Ньюэлл сдала в химчистку свадебное платье своей прабабушки, в котором та выходила замуж в 1870 году. Позже в химчистке заявили, что потеряли наряд. В связи с этим Тесс написала пост в "Фейсбуке" с просьбой о помощи.