В ГД предположили, что КНДР запустила ракету для привлечения внимания к себе
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Депутат Госдумы Александр Шерин отметил, что сегодняшний запуск баллистической ракеты можно рассматривать как определённый шантаж мирового сообщества Северной Кореей.
Если у мирового сообщества не будет двойных стандартов, КНДР будет незачем запускать ракеты и вообще всячески стремиться показать свою силу, заявил Лайфу первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
— Могу сказать, что КНДР нуждается в денежных средствах и хочет, чтобы с ней считались. Им нужен элемент шантажа, чтобы с ними вступили в диалог. КНДР хочет, чтобы её видели и замечали,
первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин
Фото: twitter
Напомним, КНДР запустила баллистическую ракету с полигона в провинции Пхёнан-Пукто в ночь с 11 на 12 февраля. Ракета упала в Японском море.
Отметим, ранее власти Японии заявили протест в связи с состоявшимся запуском северокорейской баллистической ракеты. Позже протест Японии поддержал президент США Дональд Трамп.