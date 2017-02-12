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Регион
Опубликовано 12 февраля 2017, 12:33

В ГД предположили, что КНДР запустила ракету для привлечения внимания к себе

Фото:&copy; РИА Новости/Илья Питалев

Фото:© РИА Новости/Илья Питалев

Депутат Госдумы Александр Шерин отметил, что сегодняшний запуск баллистической ракеты можно рассматривать как определённый шантаж мирового сообщества Северной Кореей.

Если у мирового сообщества не будет двойных стандартов, КНДР будет незачем запускать ракеты и вообще всячески стремиться показать свою силу, заявил Лайфу первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

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— Могу сказать, что КНДР нуждается в денежных средствах и хочет, чтобы с ней считались. Им нужен элемент шантажа, чтобы с ними вступили в диалог. КНДР хочет, чтобы её видели и замечали,

первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин

Фото: twitter

Напомним, КНДР запустила баллистическую ракету с полигона в провинции Пхёнан-Пукто в ночь с 11 на 12 февраля. Ракета упала в Японском море.

Отметим, ранее власти Японии заявили протест в связи с состоявшимся запуском северокорейской баллистической ракеты. Позже протест Японии поддержал президент США Дональд Трамп.

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Екатерина Гречихина
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