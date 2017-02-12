Google Play уведомит пользователей о скидках на игры

В ближайшее время пользователи магазина приложений Google Play смогут узнавать о скидках непосредственно из его интерфейса.

Теперь Google Play разорит пользователей

Сейчас, если разработчик изменил цену на игру или приложение, пользователь не увидит, сколько они стоили раньше. Но уже в скором обновлении Google собирается исправить это.

Кроме того, администрация платформы работает над возможностью делать игры и приложения бесплатными на определённое время. Аналогичная функция уже давно существует в магазинах от Apple и Amazon.