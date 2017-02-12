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Регион
Опубликовано 12 февраля 2017, 17:47

Google Play уведомит пользователей о скидках на игры

Разработчики из Google постепенно продолжают улучшать свой мобильный магазин с приложениями.

Скриншот: &copy; L!FE

Скриншот: © L!FE

В ближайшее время пользователи магазина приложений Google Play смогут узнавать о скидках непосредственно из его интерфейса.

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Теперь Google Play разорит пользователей

Сейчас, если разработчик изменил цену на игру или приложение, пользователь не увидит, сколько они стоили раньше. Но уже в скором обновлении Google собирается исправить это.

Кроме того, администрация платформы работает над возможностью делать игры и приложения бесплатными на определённое время. Аналогичная функция уже давно существует в магазинах от Apple и Amazon.

Ранее сообщалось, что из Google Play будут удалены миллионы приложений. Это коснётся лишь того контента, который нарушает политику компании в отношении пользовательских данных.

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Сергей Сурепин
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