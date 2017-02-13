Пожилому геймеру Destiny помогла справиться с семейной утратой

Пользовательница Reddit под псевдонимом Lucent_beam рассказала историю пожилого фаната Destiny. Девушка встретила его в игре и предложила выполнить еженедельное задание Nightfall. Во время совместного прохождения она узнала, насколько важную роль в жизни пенсионера играет многопользовательский шутер.

Игра Destiny помогает пенсионеру держать разум в тонусе

По словам Lucent_beam, время от времени она ищет игроков с низким уровнем и помогает им проходить рейды и другие задания. Одним из них оказался пожилой игрок, имя которого не называется. Девушка пригласила его в Nightfall и за время прохождения узнала, как Destiny помогла пенсионеру пережить тяжёлый жизненный период.

Пожилой геймер провёл в Destiny более 600 часов. Он играет за трёх персонажей. В основном мужчина проходил задания в одиночку, а недавно приобрёл микрофон и начал общаться с другими игроками. Из-за тремора рук пенсионер использует исключительно автоматические винтовки.

Игра спасла мне жизнь. Жена умерла на Рождество 2014 года, сын ушёл из жизни девять месяцев спустя. Я на пенсии и воспитываю 11-летнюю внучку. Здесь я чувствую, что живу, игрок в Destiny.

Студия Bungie узнала об этой истории и опубликовала её на своей официальной странице в "Фейсбуке".

Сейчас фанаты Destiny собирают деньги, чтобы оплатить пенсионеру поездку на фестиваль GuardianCon 2017.