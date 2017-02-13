История американского ужаса, или Как Джек Томпсон с видеоиграми боролся

Адвокат из Кливленда

Один из двух главных виновников нашего сегодняшнего торжества родился в американском штате Огайо и ещё до исков к разработчикам компьютерных игр успел прославиться на весь мир. В 1992-м тогда ещё довольно молодой адвокат Джек Томпсон подал в суд на организаторов Miami Film Festival. Успехом данное мероприятие не увенчалось.

Как и не увенчалась успехом история с радиостанцией WIOD: первоначально выиграв иск почти на 10 тысяч долларов, горе-юрист поддался на провокацию Нила Роджерса — ведущего эфиров, включившего на месяц в рекламную ротацию телефон и адрес Томпсона. 40 тысяч упоминаний своего имени Джек оценил в 200 миллионов. Параллельно с этим адвокат умудрился ввязаться в политический скандал, обвинив ставшего впоследствии верховным судьёй Джанета Рино в гомосексуализме, а также рецензировать с помощью исковых заявлений представителей музыкальной индустрии.

С видеоиграми же Джек впервые столкнулся почти пять лет спустя — в 1997 году, когда в одной из средних школ Кентукки четырнадцатилетний подросток открыл огонь по своим одноклассникам. В результате погибло три человека. Полиция рассматривала множество различных версий, однако взявшийся представлять в суде интересы родственников жертв Томпсон винил во всех смертных грехах произведения массовой культуры, а именно фильм "Дневник баскетболиста", где герой Леонардо Ди Каприо мечтает перестрелять своих учителей, и набиравшие популярность в то время игры Doom, Quake и Resident Evil. Аргументами этому, как и в последующих делах, служили рисунки, постеры и прочая атрибутика, связанная с вышеназванными произведениями.

Горячий кофе

Линчевать игры Томпсону понравилось: пусть большинство из исков и заканчивались проигрышем стороны, которую занимал юрист, из года в год он всё больше набирал рейтинг в глазах малообразованного населения.

В 2002 году, выступая в ток-шоу по американскому телевидению, Джек заявляет о том, что "вашингтонские снайперы" Джон Мухаммад и Ли Бойд Малво использовали в качестве тренировочной площадки для подготовки преступлений виртуальные поля Halo. Спустя три года он же обвинил игру The Sims 2 в демонстрации наготы, а ещё спустя два — попросил остановить продажи Left Behind: Eternal Forces, избыточное насилие в которой противоречило христианским принципам. Обиделся он и на создателей известной франшизы Mortal Kombat, одна из частей которой позволяла воспроизвести лицо любого обидчика во встроенном редакторе персонажей.

Особого внимания удостоились авторы Grand Theft Auto. Творение Take-Two Interactive, культивировавшее жестокость во всех её существующих проявлениях, являлось на первый взгляд удобнейшей мишенью. Но только на первый взгляд. Бравшийся за все возможные дела, куда так или иначе можно было приплести видеоигру, Джек Томпсон из раза в раз не мог найти достаточной доказательной базы. Единственная удача — дело, связанное с модификацией Hot Coffee, вынудившее издательство выплатить существенные компенсации и убрать часть кода San Andreas — лишь раззадорила его. В результате разъярённый Томпсон всё чаще стал прибегать к прямым угрозам, терроризированию участников заседаний письмами и другим грязным способам давления. Незамеченным это, естественно, не осталось.

Точка в бесконечных судебных разбирательств с участием Томпсона была поставлена в сентябре 2008 года, когда Верховный суд штата Флорида лишил известного юриста адвокатской лицензии. Впрочем, к этому моменту интерес Джека к видеоиграм окончательно угас: год спустя, в 2009-м, он подал иск в отношении социальной сети "Фейсбук" и её основателя Марка Цукерберга.

Смена поколений

Уход Джека Томпсона на пенсию не стал финалом для всех попыток общественности обвинить видеоигры в тех или иных смертных грехах. На этом поприще шестидесятилетнего адвоката из США сменила тридцатилетняя канадка Анита Саркисян. Залы суда основательница организации Feminist Frequency сменила на YouTube, а основной программной темой её риторики стали права женщин: как разработчиц, так и виртуальных персонажей. На волне набравшего популярность летом 2014-го "Геймергейта" ей удалось за пару лет сформировать мощную базу из фанатов и последовательниц.

Впрочем, переплюнуть Томпсона в войне с разработчиками кому-либо вряд ли удастся: упорно сражающихся с ветряными мельницами дон кихотов в последнее время становится всё меньше.