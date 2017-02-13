За прошедшие сутки украинские силовики 509 раз обстреляли ДНР
Фото: flickr.com/ministryofdefenceua
За прошедшие сутки украинские силовики нанесли 509 ударов по территории ДНР. Об этом Лайфу рассказал источник в силовых структурах республики.
— Из этого числа: артиллерия — 36, миномёты — 176, танки — 4, БМП, РПГ, АГС, стрелковое оружие — 293, — уточнил источник.
Наибольшее количество обстрелов зафиксировано в районах села Трудовские, Александровки на западе Донецка, Озеряновки под Горловкой, села Крутая Балка Ясиноватского района, Саханки, села Ленинское Новоазовского района, Докучаевска и территории промзоны вблизи Ясиноватой.