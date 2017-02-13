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Регион
Опубликовано 13 февраля 2017, 06:48

За прошедшие сутки украинские силовики 509 раз обстреляли ДНР

Фото: flickr.com/ministryofdefenceua

Фото: flickr.com/ministryofdefenceua

За прошедшие сутки украинские силовики нанесли 509 ударов по территории ДНР. Об этом Лайфу рассказал источник в силовых структурах республики.

— Из этого числа: артиллерия — 36, миномёты — 176, танки — 4, БМП, РПГ, АГС, стрелковое оружие — 293, — уточнил источник.

Наибольшее количество обстрелов зафиксировано в районах села Трудовские, Александровки на западе Донецка, Озеряновки под Горловкой, села Крутая Балка Ясиноватского района, Саханки, села Ленинское Новоазовского района, Докучаевска и территории промзоны вблизи Ясиноватой.

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Сергей Макаренко
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