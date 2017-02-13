Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК

Пользователи узнали новую информацию об игре Rockstar Games после взлома хакерами сайта Denuvo.

Пользователи детально изучили файлы, которые утекли в Сеть после взлома сайта программы по защите игр от взлома. Выяснилось, что Red Dead Redemption 2 будет использовать эту самую защиту.

Red Dead Redemption 2 доберётся и до ПК

Учитывая, что система Denuvo используется исключительно для защиты ПК-версий игр, то можно сделать вывод, что вестерн от студии Rockstar Games порадует обладателей персональных компьютеров.

Скорее всего, нас ждёт такая же ситуация, как и с Grand Theft Auto V, когда разработчики изначально анонсировали игру для PlayStation 3 и Xbox 360, а затем спустя полтора года выпустили на ПК.