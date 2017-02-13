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Опубликовано 13 февраля 2017, 07:57

Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК

Кадр видео: youtube/Rockstar Games

Кадр видео: youtube/Rockstar Games

Пользователи узнали новую информацию об игре Rockstar Games после взлома хакерами сайта Denuvo.

Пользователи детально изучили файлы, которые утекли в Сеть после взлома сайта программы по защите игр от взлома. Выяснилось, что Red Dead Redemption 2 будет использовать эту самую защиту.

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Red Dead Redemption 2 доберётся и до ПК

Учитывая, что система Denuvo используется исключительно для защиты ПК-версий игр, то можно сделать вывод, что вестерн от студии Rockstar Games порадует обладателей персональных компьютеров.

Скорее всего, нас ждёт такая же ситуация, как и с Grand Theft Auto V, когда разработчики изначально анонсировали игру для PlayStation 3 и Xbox 360, а затем спустя полтора года выпустили на ПК.

Выход Red Dead Redemption 2 ожидается в конце 2017 года. Игра была официально анонсирована только для консолей PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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