Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 февраля 2017, 09:10

Российская компания получила права на разработку игры "Проект Армата"

Издательство My.com, дочерняя компания Mail.ru Group, получило полные права на разработку танкового симулятора.

Фото: &copy;&nbsp;Armored Warfare: Проект Армата

Фото: © Armored Warfare: Проект Армата

Ранее разработкой и поддержкой игры "Проект Армата" занималась студия Obsidian Entertainment. После перехода прав на игру компании My.com студия сфокусируется на проектах Pillars of Eternity 2: Deadfire, Tyranny и Pathfinder: Adventures.

image

Mail.ru разрабатывает клон World of Tanks

Фото: © 

Armored Warfare: Проект Армата

По мнению модератора игры на форуме Reddit, Mail.ru Group стремилась развивать игру исключительно на российском рынке, а от команды требовалось создать клон World of Tanks.

Напомним, в декабре 2016 года стало известно о сокращении сотрудников студии Obsidian Entertainment, работающих над игрой "Проект Армата". Затем появились слухи о переходе прав на разработку My.com.

Игра "Проект Армата" вышла в стадии открытой бета-версии 13 сентября 2015 года.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Игры
  • worldoftanks
  • mailru
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar