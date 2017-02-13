Российская компания получила права на разработку игры "Проект Армата"

Ранее разработкой и поддержкой игры "Проект Армата" занималась студия Obsidian Entertainment. После перехода прав на игру компании My.com студия сфокусируется на проектах Pillars of Eternity 2: Deadfire, Tyranny и Pathfinder: Adventures.

Mail.ru разрабатывает клон World of Tanks Фото: © Armored Warfare: Проект Армата

По мнению модератора игры на форуме Reddit, Mail.ru Group стремилась развивать игру исключительно на российском рынке, а от команды требовалось создать клон World of Tanks.

Напомним, в декабре 2016 года стало известно о сокращении сотрудников студии Obsidian Entertainment, работающих над игрой "Проект Армата". Затем появились слухи о переходе прав на разработку My.com.