Путин поздравил с юбилеем тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову

— Выдающийся тренер и наставник, талантливый, безгранично преданный своему призванию человек — Вы достойно продолжили замечательные традиции легендарной династии, вписали уникальные страницы в историю отечественного и мирового спорта. Среди Ваших воспитанников блистательная плеяда настоящих чемпионов и победителей, которые прославили нашу страну на соревнованиях самого высокого ранга, подарили незабываемые минуты триумфа и радости миллионам поклонников фигурного катания, — говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

Татьяна Тарасова воспитала рекордное количество олимпийских чемпионов, таких как Ирина Роднина и Александр Зайцев (пары, 1976 и 1980 гг.), Наталья Бестемьянова и Андрей Букин (танцы, 1988 г.), Марина Климова и Сергей Пономаренко (танцы, 1992 г.), Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков (пары, 1994 г.), Илья Кулик (мужчины, 1998 г.), Оксана Грищук и Евгений Платов (танцы, 1998 г.), Алексей Ягудин (мужчины, 2002 г.).