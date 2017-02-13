Google спасает панголинов с помощью игры ко Дню влюблённых

Уникальные животные, закованные в броню и питающиеся исключительно муравьями, являются при этом млекопитающими, умеют залезать на деревья и создают прочные союзы, иногда на всю жизнь. Теперь эти умилительные создания стали героями нового праздничного дудла, где панголин из Африки должен попасть в Азию, чтобы встретить любимую. На создание игры ушло больше года, а сам проект предлагает пожертвовать денег на поддержку вымирающего вида.