Google спасает панголинов с помощью игры ко Дню влюблённых
Команда из 30 человек, создающая дудлы для праздников, заинтересовалась судьбой панцирных млекопитающих.
Кадр видео Dannyskies/Скриншот © L!FE
Уникальные животные, закованные в броню и питающиеся исключительно муравьями, являются при этом млекопитающими, умеют залезать на деревья и создают прочные союзы, иногда на всю жизнь. Теперь эти умилительные создания стали героями нового праздничного дудла, где панголин из Африки должен попасть в Азию, чтобы встретить любимую. На создание игры ушло больше года, а сам проект предлагает пожертвовать денег на поддержку вымирающего вида.
Панголины стали символом дня влюблённых в игре Google, призывающей пожертвовать на сохранение вымирающего вида
Кадр видео Arclet/Скриншот © L!FE
Сама игра представляет из себя платформер, похожий на игры Sonic или Rayman — на каждом из четырёх уровней созданы уникальные условия, которые нужно преодолеть на пути к любимой.