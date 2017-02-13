Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 февраля 2017, 09:11

Google спасает панголинов с помощью игры ко Дню влюблённых

Команда из 30 человек, создающая дудлы для праздников, заинтересовалась судьбой панцирных млекопитающих.

Кадр видео Dannyskies/Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео Dannyskies/Скриншот © L!FE

Уникальные животные, закованные в броню и питающиеся исключительно муравьями, являются при этом млекопитающими, умеют залезать на деревья и создают прочные союзы, иногда на всю жизнь. Теперь эти умилительные создания стали героями нового праздничного дудла, где панголин из Африки должен попасть в Азию, чтобы встретить любимую. На создание игры ушло больше года, а сам проект предлагает пожертвовать денег на поддержку вымирающего вида.

image

Панголины стали символом дня влюблённых в игре Google, призывающей пожертвовать на сохранение вымирающего вида

Кадр видео Arclet/Скриншот © L!FE

Сама игра представляет из себя платформер, похожий на игры Sonic или Rayman — на каждом из четырёх уровней созданы уникальные условия, которые нужно преодолеть на пути к любимой.

BannerImage
Арсений Мирный
  • Статьи
  • Google
  • Игры
  • Животные
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar