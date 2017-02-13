Создатель Half-Life объяснил нежелание работать с консолями

Гейб Ньюэлл заявил, что игровые консоли напоминают ему огороженные участки, в то время как компания Valve не хочет работать в ограниченных условиях.

Создателю Half-Life не нравятся консоли Фото © Flickr/Official GDC



Разработчик высказался о консолях подобным образом из-за того, что существуют определённые сложности с выпуском обновлений. Создателям игр всё время приходится находиться в тесном контакте с разработчиками платформ.

Сейчас мы любим ПК. Очень, Гейб Ньюэлл, глава компании Valve.