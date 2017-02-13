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Регион
Опубликовано 13 февраля 2017, 11:12

Создатель Half-Life объяснил нежелание работать с консолями

Руководитель Valve прокомментировал отсутствие игр его компании на PS4 и Xbox One.

Фото &copy; Flickr/Official GDC

Фото © Flickr/Official GDC

Гейб Ньюэлл заявил, что игровые консоли напоминают ему огороженные участки, в то время как компания Valve не хочет работать в ограниченных условиях.

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Создателю Half-Life не нравятся консоли

Фото © Flickr/Official GDC

Разработчик высказался о консолях подобным образом из-за того, что существуют определённые сложности с выпуском обновлений. Создателям игр всё время приходится находиться в тесном контакте с разработчиками платформ.

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Сейчас мы любим ПК. Очень,

Гейб Ньюэлл, глава компании Valve.

Напомним, что во времена PlayStation 3 и Xbox 360 компания Valve довольно активно выпускала крупные хиты для консолей. Ранее Ньюэлл негативно отзывался об операционной системе iOS.

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Сергей Сурепин
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