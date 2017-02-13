Создатель Half-Life объяснил нежелание работать с консолями
Руководитель Valve прокомментировал отсутствие игр его компании на PS4 и Xbox One.
Гейб Ньюэлл заявил, что игровые консоли напоминают ему огороженные участки, в то время как компания Valve не хочет работать в ограниченных условиях.
Создателю Half-Life не нравятся консоли
Разработчик высказался о консолях подобным образом из-за того, что существуют определённые сложности с выпуском обновлений. Создателям игр всё время приходится находиться в тесном контакте с разработчиками платформ.
Сейчас мы любим ПК. Очень,
Гейб Ньюэлл, глава компании Valve.
Напомним, что во времена PlayStation 3 и Xbox 360 компания Valve довольно активно выпускала крупные хиты для консолей. Ранее Ньюэлл негативно отзывался об операционной системе iOS.