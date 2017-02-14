Битва за будущее: как киберспорт стал новым футболом

Киберспорт уже давно перестал быть андеграундом: сейчас игры транслируют телеканалы, а игроки превратились в настоящих звёзд шоу-бизнеса со своими скандалами и многомиллионными трансферными чеками при переходе из одной команды в другую. И пока супруги футболистов блистают на обложках глянцевых журналов, а их мужья рекламируют чипсы, молодая киберспортивная кровь заключает многомиллионные контракты и грозится стать новым увлечением для вечера на диване.

По прогнозам аналитиков, к 2018 году киберспорт обгонит по популярности футбол. К 2018 году ожидается общий доход всех киберспортивных компаний в районе 765 млн долларов, из которых 337 млн от рекламы, а остальные 428 млн планируется заработать на проведении ивентов, продаже атрибутики и реализации билетов на турниры. К тому же 2018 году постоянная аудитория киберспорта должна преодолеть отметку 165 млн человек, плюс 158 млн случайных зрителей, которые только начинают вникать в суть всемирной истерии. Для сравнения, в позапрошлом 2015 году количество болельщиков держалось на уровне 116 млн человек.

Прошлый год стал знаковым для киберспорта, нынешний продолжает тенденцию: сейчас большие компании пытаются прибрать к своим рукам фаворитов киберспортивных организаций. Немецкая автомобильная компания Audi в прошлом месяце заключила соглашение с командой Astralis. Сумма сделки 750 тыс. долларов, цель сделки — путёвка команды на ивент DreamHack Masters Las Vegas 2017. Пару недель назад компания Aviasales, предлагающая сервис по поиску авиабилетов, заключила спонсорский контракт с командой Na’Vi. По оценкам экспертов, сделка обошлась в 200 тыс. долларов.

Немалую поддержку развитию киберспорта оказали наши соотечественники. Во-первых, стоит напомнить, что в 2001 году Россия стала первой в мире страной, признавшей киберспорт официальным спортом. Во-вторых, совершенно нескромные масштабы: основатель крупнейшего в России горно-металлургического холдинга "Металлоинвест" миллиардер Алишер Усманов в октябре 2015 года совместно с медиахолдингом "ЮТВ" инвестировал 100 млн долларов в киберспортивный холдинг ESForce. Организация является обладателем прав на российскую команду Virtus.pro, украинскую Na’Vi (сделка ценой в 10 млн долларов) и немецкую SK Gaming (в начале января этого года SK Gaming подписала контракт с Visa — крупнейшей американской компанией с годовым оборотом 4,8 триллиона долларов). Также ESForce принадлежат более 180 интернет-ресурсов, они же организаторы крупнейшего в Европе офлайн-чемпионата Epicenter: Moscow и инициаторы постройки столичной киберспортивной площадки Yota Arena — одной из самых больших в мире. Она строится при участии Yota — телекоммуникационной компании, федерального оператора связи и производителя "русских айфонов". Наконец, ESForce принадлежат два популярнейших мировых тотализатора на ставки: Dota 2 Lounge и CSGO Lounge. Как утверждает основатель холдинга ESForce Антон Черепенников, сейчас спрос инвесторов в киберспорте превышает предложения.

Повальный интерес начал идти от держателей футбольных клубов: в октябре 2016 года французский "Пари Сен-Жермен" заключил договор с холдингом Webedia — держателем более 50 тематических сайтов с общей аудиторией 90 миллионов человек. Извечные английские соперники по дерби — клубы Manchester United и Manchester City — также подметили перспективы киберспорта. "Сити" подписали в свой клуб 18-летнего профессионального фифера Кирана Брауна, а Manchester United и вовсе на пороге открытия собственного киберспортивного состава по FIFA. Немецкий клуб "Шальке 04" стал первым в стране, создавшим свою киберспортивную организацию: в 2016 году немцы выкупили европейскую команду Elements по League of Legends. Наконец, греческий "Панатинаикос" прямо перед новогодними праздниками заявил о формировании организации с командами по Dota 2, League of Legends, Counter Strike: Global Offensive и FIFA.

В России футбольные клубы пока осторожничают: команды не заводят, но подписывают контракты с индивидуальными персонами. Например, Сергей Никифоров (псевдоним Kefir) с осени прошлого года выступает под знамёнами "Спартака". Он делает успехи в серии игр FIFA от Electronic Arts и успел обзавестись большой аудиторией на "Ютубе". По факту спартаковский голос для интернет-молодёжи. Его башкирский коллега по виртуальному футболу — Роберт Фахретдинов (псевдоним Ufenok77) — прошлым летом стал партнёром футбольного клуба "Уфа". Роберт представляет клуб своего родного города на соревнованиях и является сотрудником уфимской спортивной организации. Серьёзный шаг в киберспорт сделал столичный футбольный клуб "Динамо", подписав контракт с Tornado Rox. Динамовцы даже уступили свою тренировочную базу для буткемпа состава по League of Legends.

При этом всём создание команды по виртуальному футболу не является острой необходимостью: в футбол можно играть хоть на поле, хоть во дворе. Киберспорт предлагает битвы с магией, сражения с террористами и прочие вполне себе зрелищные действия, которые по яркости эмоций затмевают пинание мяча ногой.

Самая большая проблема на ближайшую пятилетку — это адаптация. Киберспортсменам нужно привыкать к своему новому звёздному статусу. Инвесторы должны принять для себя все риски на тот случай, если киберспорт и впрямь окажется одним большим и очень мыльным пузырём, а их инвестиции не смогут отработать по идеальной схеме.

Наконец, остаётся верхушка айсберга — ликвидация безграмотности среди населения: ведь сейчас о киберспорте слышали все, да вот только знают совсем немногие. Что иронично, именно эти немногие и станут в будущем самым важным ресурсом в битве рекламодателей за потребительское внимание. Люди старшего возраста, которые могут позволить себе заграничный отдых и немецкий автомобиль, попросту рискуют не понять и не принять для себя новый тренд, основанный на виртуальных убийствах и звонких кликах компьютерной мыши. Людям старшего возраста никто не объяснял, зачем всё это нужно.

Вот и получается, что сегодня большой футбол буквально на ощупь пытается взаимодействовать с молоденьким, но уже достаточно сильным и гордым киберспортом. Это взаимодействие с нынешними темпами развития и популяризации может обернуться монополией, и если не подружиться сейчас, то потом можно будет и не успеть. И лишь одно остаётся пока за рамками понимания: каким образом дисциплина, вышедшая из пыльных компьютерных клубов девяностых, может на равных тягаться с вековыми традициями англосаксонских футболистов? Впрочем, у всего есть циклы, которые обречены подходить к концу, а каждый лидер рано или поздно занимает второе место в забеге. Время покажет, станет ли футбол нишевым увлечением, а киберспорт — новой пандемией для любителей азарта. Главное, что, когда наступит этот момент, если он наступит, лучше бы всем нам быть готовыми к необходимости отличать персонажей League of Legends друг от друга и понимать — какими ножами нынче модно убивать оппонентов в Counter Strike: Global Offensive.