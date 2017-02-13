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Опубликовано 13 февраля 2017, 11:36

Названы самые популярные игры для Xbox One в 2016 году

Фото: &copy;&nbsp;Battlefield

Фото: © Battlefield

В Сети был опубликован чарт с самыми популярными видеоиграми для консоли от Microsoft.

Сайт VGChartz опубликовал перечень самых продаваемых игр для консоли Xbox One в 2016 году.

Самым популярным проектом стал военный шутер о Первой мировой войне Battlefield 1. Игра продалась лучше, чем Call of Duty: Infinite Warfare. 4,32 миллиона копий и 3,96 миллиона соответственно. На третьем месте оказался футбольный симулятор FIFA 17 с результатом в 3,63 миллиона.

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Шутер Battlefield 1 оказался самой популярной игрой

Фото: © Battlefield

Четвёртую строчку рейтинга занимает Gears of War — игра продалась тиражом в 2,66 миллиона копий. Далее идут The Division (2,41 миллиона) и Madden NFL 17 (2,02 миллиона).

Добавим, что сама консоль Xbox One в прошлом году разошлась тиражом в 8,31 миллиона устройств.

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Сергей Сурепин
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