Названы самые популярные игры для Xbox One в 2016 году

В Сети был опубликован чарт с самыми популярными видеоиграми для консоли от Microsoft.

Сайт VGChartz опубликовал перечень самых продаваемых игр для консоли Xbox One в 2016 году.

Самым популярным проектом стал военный шутер о Первой мировой войне Battlefield 1. Игра продалась лучше, чем Call of Duty: Infinite Warfare. 4,32 миллиона копий и 3,96 миллиона соответственно. На третьем месте оказался футбольный симулятор FIFA 17 с результатом в 3,63 миллиона.

Шутер Battlefield 1 оказался самой популярной игрой Фото: © Battlefield

Четвёртую строчку рейтинга занимает Gears of War — игра продалась тиражом в 2,66 миллиона копий. Далее идут The Division (2,41 миллиона) и Madden NFL 17 (2,02 миллиона).