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Регион
Опубликовано 13 февраля 2017, 11:18

Батальон "Айдар" перебросил националистов в Авдеевку

Фото: &copy;РИА Новости/Иван Воробьев

Фото: ©РИА Новости/Иван Воробьев

Батальон "Айдар" перебросил националистов в Авдеевку для того, чтобы те усилили блокирование сообщений между Украиной и республикой, сообщил представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин.

Замкомандующего оперативным командованием также рассказал о том, что в населённом пункте Селидово украинские силовики попытались остановить несколько автомобилей с боевиками "Правого сектора"*, в ответ те открыли огонь по ВСУ. В результате двое военнослужащих погибли, а трое мирных жителей пострадали.

Кроме того, как добавил Басурин, разведкой ДНР получены данные о том, что министр обороны Степан Полторак отдал неформальный приказ командирам радикальных вооружённых формирований ОУН* и "Правый сектор" вооружать подразделения и выдвигаться в зону АТО.

* Организации запрещены в России по решению Верховного суда.

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Сергей Макаренко
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