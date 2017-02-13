Батальон "Айдар" перебросил националистов в Авдеевку для того, чтобы те усилили блокирование сообщений между Украиной и республикой, сообщил представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин.

Замкомандующего оперативным командованием также рассказал о том, что в населённом пункте Селидово украинские силовики попытались остановить несколько автомобилей с боевиками "Правого сектора"*, в ответ те открыли огонь по ВСУ. В результате двое военнослужащих погибли, а трое мирных жителей пострадали.

Кроме того, как добавил Басурин, разведкой ДНР получены данные о том, что министр обороны Степан Полторак отдал неформальный приказ командирам радикальных вооружённых формирований ОУН* и "Правый сектор" вооружать подразделения и выдвигаться в зону АТО.