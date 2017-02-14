Молот войны на вашем столе

Space Hulk — чужие среди нас

Если вы фанатеете от "Чужого", а от фамилия Рипли у вас мурашки по телу, то эта настольная игра идеально вам подойдёт. Действие разворачивается на брошенном космическом корабле, который заполонили голодные пришельцы — генокрады. И только бравые космодесантники-терминаторы могут очистить это летающий гроб от наводнившей его нечисти.

Игроки делятся на две команды: бравые морпехи и чужие. Сам игровой процесс знаком всем с детства: передвинулись на несколько клеток, хотим ударить — бросаем кубик. Но стратегия всё равно остаётся залогом успеха. Если вы верно спланируете свои действия, то ваши шансы на выживание заметно вырастут. На словах звучит просто, однако на практике игра обрастает огромным количеством мелочей.

Оружие может заклинить в самый ответственный момент, а если вы забыли перезарядиться, то только император вам поможет. Подобные моменты заставляют вас изрядно поелозить на стуле. Пришельцам проще, они ордами прут из своего улья, чтобы остановить космических бойцов, и им абсолютно плевать на вашу готовность — сожрут и не подавятся.

Gorkamorka — безумные орки

Настоящий "Безумный Макс" от вселенной Warhammer. Пустыня, самодельные машины и толпы обезумевших орков. Идеальный коктейль для любого фаната вселенной, да и настольных забав в целом. К сожалению в данный момент игра не поддерживается разработчиками из-за плохих продаж на старте, но фанаты до сих пор верят в чудо — игра будет переиздана.

Вкратце, это Warhammer в миниатюре. Но с крайне соблазнительным сеттингом. Космический корабль орков потерпел крушение на планете, где не происходит ничего. В попытке выбраться со скучной планеты орки начали строить новый шаттл, но беда заключалась в том, что у каждого был свой взгляд на то, как эта махина должна работать. Так развязалась гражданская война, которая продолжается до сих пор.

Blood Bowl — мордобой на стадионе

Вы любите американский футбол за его жестокость и зубодробительность? "Кровавый мяч" именно та настольная игра, которую вы искали. Действие происходит во вселенной Fantasy. Да, вы не ослышались, орки избивают эльфов, а гномы пинают крысолюдов в премьеры лиге "Кровавого мяча".

Игра ведётся между двумя командами. Каждый игрок выполняет роль тренера своих подопечных. Правила ничем не отличаются от классического американского футбола, ну почти. У судьи не возникнет лишних вопросов, если ваш тролль случайно съест нападающего просто потому, что проголодался — это норма для Warhammer.

Взяв на себя роль тренера собственной команды фантастических тварей, вы автоматически становитесь одним из них. Подбирать состав придётся буквально из отбросов общества. Гномы постоянно в запое, но пьяные драки закалили их настолько, что сбить такого бойца с ног будет непростой задачей. А орки постоянно дерутся между собой, выходя на поле озверевшими от ярости и с невероятным зудом в кулаках. Если все игроки вражеской команды погибли или потеряли сознание во время матча, считайте, что вы добились успеха. Игра не про футбол, а про мордобой! И это прекрасно.

Mordheim — тайны старого города

Давно хотите начать играть в Warhammer, но пугают огромные армии и их безумная стоимость? Выход есть — попробуйте Mordheim. Камерная версия популярной игры, где основной акцент сделан не на вашей армии, а на банде наёмников под вашим руководством. В 2004-м проект прекратили поддерживать из-за отсутствия перспектив по мнению издательства Games Workshop. Но фанаты не просто влюбились в эту игру, они возвели её в канон. Некоторые бросали большой Warhammer в угоду его маленькой версии.

Действия происходят в имперском городе Мордхейм. Его разрывают постоянные конфликты банд наёмников. Одну из них вам и предстоит возглавить. Для игры вам потребуется 10 миниатюр, которые можно достать из любого стартового набора игры. Основной особенностью является то, что каждый ваш подопечный играет огромную роль в сражении. Большая версия не может предложить вам такой возможности в угоду масштаба. Вы буквально привязываетесь к каждому бойцу — он ваш боевой товарищ, и вы обязаны стоять друг за друга горой.

Вселенная Warhammer уже долгие годы принимает тысячи фанатов под свои знамёна. На данный момент вышло уже больше сотни книг и несколько видеоигр. Но настолки — то, с чего стоит начинать знакомство с этим хобби. Так чего же вы медлите? Скорее выбирайте армию и вперёд — играть!