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Опубликовано 13 февраля 2017, 12:42

В Новой Зеландии неизвестный похитил PlayStation 4 из детского ракового корпуса

Грабитель похитил не только популярную игровую консоль, но и все имеющиеся игры для неё.

Фото &copy; Flickr/Gabriela Pinto

Фото © Flickr/Gabriela Pinto

В Новой Зеландии неизвестный украл консоль PlayStation 4 из госпиталя в Веллингтоне. Это была единственная приставка в корпусе — её регулярно использовали 15 пациентов, чтобы отвлечь себя от проблем со здоровьем.

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Больных раком детей в Новой Зеландии лишили PS4 и игр к ней

Фото © Flickr/Néstor Carvajal

Консоль прикручена была к тележке. Сделано это было, предположительно, после того, как прошлую также кто-то украл. Однако трудности не остановили грабителя — он просто открутил все винты и забрал PlayStation 4, а также все игры.

Кража расстроила девятилетнего Ангуса Литтла. Мальчик страдает от неоперабельной опухоли в мозге и каждую неделю проходит химиотерапию для стабилизации роста. Ангус регулярно играл на консоли в течение трёхчасовой сессии химиотерапии. Одной из любимых его игр была Minecraft.

Я зол и очень расстроен. Это был способ отвлечься для меня и других ребят

Ангус Литтл, пациент детского ракового корпуса.

После того как эта история разошлась по СМИ, люди высказали свою поддержку. Один даже заказал раковому корпусу новую консоль. Она придёт уже в скором времени. Некоторые неравнодушные начали предлагать больнице свои игры.

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Сергей Сурепин
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