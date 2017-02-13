В Новой Зеландии неизвестный похитил PlayStation 4 из детского ракового корпуса

В Новой Зеландии неизвестный украл консоль PlayStation 4 из госпиталя в Веллингтоне. Это была единственная приставка в корпусе — её регулярно использовали 15 пациентов, чтобы отвлечь себя от проблем со здоровьем.

Больных раком детей в Новой Зеландии лишили PS4 и игр к ней Фото © Flickr/Néstor Carvajal



Консоль прикручена была к тележке. Сделано это было, предположительно, после того, как прошлую также кто-то украл. Однако трудности не остановили грабителя — он просто открутил все винты и забрал PlayStation 4, а также все игры.

Кража расстроила девятилетнего Ангуса Литтла. Мальчик страдает от неоперабельной опухоли в мозге и каждую неделю проходит химиотерапию для стабилизации роста. Ангус регулярно играл на консоли в течение трёхчасовой сессии химиотерапии. Одной из любимых его игр была Minecraft.

Я зол и очень расстроен. Это был способ отвлечься для меня и других ребят Ангус Литтл, пациент детского ракового корпуса.