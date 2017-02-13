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Опубликовано 13 февраля 2017, 17:24

Шведский суд вынес постановление о блокировке торрент-трекера The Pirate Bay

Фото: &copy;&nbsp;wikipedia.org

Фото: © wikipedia.org

Шведский апелляционный суд вынес постановление, согласно которому интернет-провайдер Bredbandsbolaget обязан заблокировать торрент-трекер The Pirate Bay и стриминг-ресурс Swefilmer. Об этом сообщает The Local.

Судебный иск против поставщика услуг широкополосного доступа был инициирован правообладателями в 2014 году, однако в ноябре 2015 года окружной суд Стокгольма отклонил требования истцов. Тогда защитники интеллектуальной собственности подали аппеляцию, которая и была удовлетворена впоследствии.

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Шведского провайдера обязали заблокировать ресурсы The Pirate Bay и Swefilmer

Фото: © East News

Согласно постановлению суда, интернет-провайдер Bredbandsbolaget будет обязан ограничить доступ к торрент-трекеру The Pirate Bay и стриминг-ресурсу Swefilmer, а также заплатить штраф в размере 500 тысяч крон ($56 тысяч или 3,25 миллионов рублей). Решение действует три года и не подлежит обжалованию.

Глава Bredbandsbolaget Йонас Йегерборн назвал вердикт суда сюрпризом и выразил сомнения относительно технической возможности исполнения подобного предписания.

— Что именно должно быть заблокировано? Это технически очень сложно. Крайне трудно блокировать доступ к сайтам. Нам необходимо детально проанализировать, что это на самом деле для нас означает, — заявил Йегерборн, отметив, что решение суда затронет "всех шведских провайдеров".

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Владимир Лещёв
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