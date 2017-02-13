Шведский суд вынес постановление о блокировке торрент-трекера The Pirate Bay

Шведский апелляционный суд вынес постановление, согласно которому интернет-провайдер Bredbandsbolaget обязан заблокировать торрент-трекер The Pirate Bay и стриминг-ресурс Swefilmer. Об этом сообщает The Local.

Судебный иск против поставщика услуг широкополосного доступа был инициирован правообладателями в 2014 году, однако в ноябре 2015 года окружной суд Стокгольма отклонил требования истцов. Тогда защитники интеллектуальной собственности подали аппеляцию, которая и была удовлетворена впоследствии.

Шведского провайдера обязали заблокировать ресурсы The Pirate Bay и Swefilmer Фото: © East News

Согласно постановлению суда, интернет-провайдер Bredbandsbolaget будет обязан ограничить доступ к торрент-трекеру The Pirate Bay и стриминг-ресурсу Swefilmer, а также заплатить штраф в размере 500 тысяч крон ($56 тысяч или 3,25 миллионов рублей). Решение действует три года и не подлежит обжалованию.

Глава Bredbandsbolaget Йонас Йегерборн назвал вердикт суда сюрпризом и выразил сомнения относительно технической возможности исполнения подобного предписания.