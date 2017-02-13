Автор книги — известный шведский учёный-микробиолог Эрлинг Норрбю, который долгое время был постоянным секретарём Шведской королевской академии наук и отвечал за присуждение Нобелевских премий по физике и химии. Каждый год Нобелевскими премиями, присуждёнными в области естественных наук, отмечаются удивительные открытия. Накопление знаний и их эволюцию можно исследовать в нобелевском архиве, где хранятся материалы по номинациям, которые остаются конфиденциальными в течение 50 лет после присуждения премий. Именно этими материалами профессор Эрлинг Норрбю решил поделиться в книге, которая теперь доступна и российским читателям.

"Я всегда интересовался точными науками и с особенным удовольствием общался с людьми, которые обладают высоким уровнем интеллекта. Уверен, что упорство и стремление к новым открытиям — это то, что по-настоящему объединяет науку и бизнес, особенно если речь идёт о сфере финансов, — отметил меценат Герман Лиллевяли. — Для меня честь — поддержать выход книги выдающегося учёного Эрлинга Норрбю, который долгое время отвечал за присуждение Нобелевских премий в области естественных наук".

Надо отметить, что "Нобелевские премии и сюрпризы природы" — не первая книга Эрлинга Норрбю, переведённая на русский язык. В своей работе "Нобелевские премии и естественные науки", которая вышла в свет в 2010 году, профессор анализировал уникальные архивные материалы до 1950 года. Новая же книга посвящена поразительным открытиям, сделанным вплоть до 1962 года, в ней автор рассказывает обо всех премиях, присуждённых в области иммунологии. Он подчёркивает роль, которую эти открытия сыграли в развитии нашей способности контролировать инфекционные заболевания в трансплантации органов. Далёкий 1962 год имеет исключительное значение для Нобелевской премии, поскольку он был отмечен самым важным событием в биологии — признанием открытия двойной спирали ДНК, сделанного Уотсоном и Криком в 1953 году. Именно тогда началась эра молекулярной биологии.

Идея издания книг Эрлинга Норрбю в России принадлежит Владимиру Хавинсону, известному в мире российскому учёному-геронтологу и автору теории пептидной регуляции клеточных систем и функций организма. За открытие данной теории Владимир Хавинсон был номинирован на получение Нобелевской премии в области медицины и биологии в 2010 году. А в январе 2017 года президент РФ Владимир Путин вручил профессору орден Дружбы за большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу.

Герман Лиллевяли на протяжении долгого времени проявлял интерес к научным разработкам Владимира Хавинсона, который является директором Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии. Когда известный учёный решил организовать выход книги Эрлинга Норрбю в России, он привлёк к проекту бизнесмена Германа Лиллевяли, зная о его большой заинтересованности в поддержке интеллектуальных и научных проектов. Таким образом, Владимир Хавинсон и его сотрудники отвечали за научно-административную поддержку и курировали качество перевода книги, а Герман Лиллевяли спонсировал её издание.

Между тем своего перевода на русский ждёт уже третья книга Эрлинга Норрбю, вышедшая в Швеции в сентябре 2016 года. На этот раз работа профессора посвящена Нобелевским премиям по физиологии или медицине, которые были вручены с 1963 по 1965 год. Помимо прочего, автор рассказывает в ней о важном вкладе выдающихся российских учёных в исследования по изучению холестерина и заболеваний кровеносных сосудов. Книга также будет выпущена при поддержке Германа Лиллевяли.

"Я очень глубоко уважаю российскую науку, это наука очень высокого уровня, особенно в области физики, — подчеркнул Эрлинг Норрбю. — Если вы заметите, у нас много нобелевских лауреатов — физиков из России. Я думаю, это происходит потому, что система образования у вас, несмотря на смену политических систем, мало менялась и всегда оставалась на высоком уровне".

Справка

Герман Лиллевяли — успешный финансист и предприниматель c более чем 20-летним опытом работы в сфере финансов и инвестиций, президент швейцарской инвестиционной компании GL Financial Group. Родился 13 марта 1964 года. Имеет эстонско-немецкие корни. Отец Германа Лиллевяли — потомок немецкого рода Блумфельдтов (фамилия Блумфельдт была переведена на Лиллевяли в 20-е гг. XX века). Головной офис GL Financial Group находится в Женеве (Швейцария). Компания предоставляет услуги по управлению инвестициями. Герман Лиллевяли женат, имеет троих детей. Увлекается шахматами.