Герман Лиллевяли раскрыл секреты Нобелевской премии
В Москве прошла презентация уникальной книги "Нобелевские премии и сюрпризы природы", которая была переведена на русский язык благодаря содействию известного бизнесмена Германа Лиллевяли, президента швейцарской инвестиционной компании GL Financial Group. "Сегодня, как никогда, возросла важность научных достижений, оценки накопленного человечеством научного и интеллектуального наследия и его популяризации", — заявил Герман Лиллевяли после презентации книги в Российской академии наук.
Автор книги — известный шведский учёный-микробиолог Эрлинг Норрбю, который долгое время был постоянным секретарём Шведской королевской академии наук и отвечал за присуждение Нобелевских премий по физике и химии. Каждый год Нобелевскими премиями, присуждёнными в области естественных наук, отмечаются удивительные открытия. Накопление знаний и их эволюцию можно исследовать в нобелевском архиве, где хранятся материалы по номинациям, которые остаются конфиденциальными в течение 50 лет после присуждения премий. Именно этими материалами профессор Эрлинг Норрбю решил поделиться в книге, которая теперь доступна и российским читателям.
"Я всегда интересовался точными науками и с особенным удовольствием общался с людьми, которые обладают высоким уровнем интеллекта. Уверен, что упорство и стремление к новым открытиям — это то, что по-настоящему объединяет науку и бизнес, особенно если речь идёт о сфере финансов, — отметил меценат Герман Лиллевяли. — Для меня честь — поддержать выход книги выдающегося учёного Эрлинга Норрбю, который долгое время отвечал за присуждение Нобелевских премий в области естественных наук".
Надо отметить, что "Нобелевские премии и сюрпризы природы" — не первая книга Эрлинга Норрбю, переведённая на русский язык. В своей работе "Нобелевские премии и естественные науки", которая вышла в свет в 2010 году, профессор анализировал уникальные архивные материалы до 1950 года. Новая же книга посвящена поразительным открытиям, сделанным вплоть до 1962 года, в ней автор рассказывает обо всех премиях, присуждённых в области иммунологии. Он подчёркивает роль, которую эти открытия сыграли в развитии нашей способности контролировать инфекционные заболевания в трансплантации органов. Далёкий 1962 год имеет исключительное значение для Нобелевской премии, поскольку он был отмечен самым важным событием в биологии — признанием открытия двойной спирали ДНК, сделанного Уотсоном и Криком в 1953 году. Именно тогда началась эра молекулярной биологии.
Идея издания книг Эрлинга Норрбю в России принадлежит Владимиру Хавинсону, известному в мире российскому учёному-геронтологу и автору теории пептидной регуляции клеточных систем и функций организма. За открытие данной теории Владимир Хавинсон был номинирован на получение Нобелевской премии в области медицины и биологии в 2010 году. А в январе 2017 года президент РФ Владимир Путин вручил профессору орден Дружбы за большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу.
Герман Лиллевяли на протяжении долгого времени проявлял интерес к научным разработкам Владимира Хавинсона, который является директором Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии. Когда известный учёный решил организовать выход книги Эрлинга Норрбю в России, он привлёк к проекту бизнесмена Германа Лиллевяли, зная о его большой заинтересованности в поддержке интеллектуальных и научных проектов. Таким образом, Владимир Хавинсон и его сотрудники отвечали за научно-административную поддержку и курировали качество перевода книги, а Герман Лиллевяли спонсировал её издание.
Между тем своего перевода на русский ждёт уже третья книга Эрлинга Норрбю, вышедшая в Швеции в сентябре 2016 года. На этот раз работа профессора посвящена Нобелевским премиям по физиологии или медицине, которые были вручены с 1963 по 1965 год. Помимо прочего, автор рассказывает в ней о важном вкладе выдающихся российских учёных в исследования по изучению холестерина и заболеваний кровеносных сосудов. Книга также будет выпущена при поддержке Германа Лиллевяли.
"Я очень глубоко уважаю российскую науку, это наука очень высокого уровня, особенно в области физики, — подчеркнул Эрлинг Норрбю. — Если вы заметите, у нас много нобелевских лауреатов — физиков из России. Я думаю, это происходит потому, что система образования у вас, несмотря на смену политических систем, мало менялась и всегда оставалась на высоком уровне".
Справка
Герман Лиллевяли — успешный финансист и предприниматель c более чем 20-летним опытом работы в сфере финансов и инвестиций, президент швейцарской инвестиционной компании GL Financial Group. Родился 13 марта 1964 года. Имеет эстонско-немецкие корни. Отец Германа Лиллевяли — потомок немецкого рода Блумфельдтов (фамилия Блумфельдт была переведена на Лиллевяли в 20-е гг. XX века). Головной офис GL Financial Group находится в Женеве (Швейцария). Компания предоставляет услуги по управлению инвестициями. Герман Лиллевяли женат, имеет троих детей. Увлекается шахматами.