Роспотребнадзор: Грипп и ОРВИ в Петербурге сдают позиции
Фото: © flickr.com
В середине февраля грипп и ОРВИ стали сдавать в Петербурге позиции. Общее количество заболевших в последнее время заметно снизилось. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Уровень детской заболеваемости, по сведениям ведомства, сейчас находится даже ниже обычного для этого времени.
Роспотребнадзор: Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге идёт на спад
Фото: © flickr.com
Карантин на данный момент объявлен только в шести классах шести петербургских школ, а также в четырёх детских садиках, сообщили в Роспотребнадзоре.