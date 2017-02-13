В середине февраля грипп и ОРВИ стали сдавать в Петербурге позиции. Общее количество заболевших в последнее время заметно снизилось. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Уровень детской заболеваемости, по сведениям ведомства, сейчас находится даже ниже обычного для этого времени.