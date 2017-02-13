Отношения между людьми и роботами законодательно урегулируют

Вячеслав Володин анонсировал новое законодательство в сфере робототехники и появление совета по развитию цифровой экономики.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин спрогнозировал появление к 2022 году

специфического законодательства, регулирующего взаимоотношения между роботами и людьми. Об этом чиновник заявил во время рабочего визита в Татарстан во время посещения наукограда Иннополиса.

Володин добавил, что в первую очередь планирует создать в Государственной думе РФ совет по законодательному обеспечению развития цифровой экономики.

Мы считаем, что развитие цифровой экономики требует законодательного сопровождения, Вячеслав Володин, спикер Госдумы РФ.

До назначения спикером Вячеслав Володин работал первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ. В его обязанности входило кураторство вопросов развития IT-отрасли.