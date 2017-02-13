Танки ВСУ обстреляли Новоазовский район

Украинские силовики обстреляли три села в Новоазовском районе на юге ДНР. ВСУ наносили удары из танков и миномётов, сообщил Лайфу представитель Минобороны республики Эдуард Басурин.

— В 15:00 ВСУ обстреляли село Новая Таврия. В это же время под огонь попали сёла Саханка и Ленинское, — пояснил Басурин.