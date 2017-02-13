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Опубликовано 13 февраля 2017, 14:34

Танки ВСУ обстреляли Новоазовский район

Украинские силовики обстреляли три села в Новоазовском районе на юге ДНР. ВСУ наносили удары из танков и миномётов, сообщил Лайфу представитель Минобороны республики Эдуард Басурин.

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Украинские силовики обстреляли Новоазовский район ДНР из танковых орудий и миномётов

Фото: flickr.com/Ministry of Defense of Ukraine

— В 15:00 ВСУ обстреляли село Новая Таврия. В это же время под огонь попали сёла Саханка и Ленинское, — пояснил Басурин.

Всего украинские силовики выпустили 62 мины и 43 танковых снаряда.

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Сергей Макаренко
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