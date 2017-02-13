Госдума выступает за уголовное наказание для модераторов "групп смерти"

Виктор Водолацкий рассказал Лайфу о том, как он и его коллеги хотят предотвратить "суицидальную войну".

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал о запросе, который он инициировал совместно со своими коллегами из Ростовской области, по поводу введения уголовного наказания за подстрекательство детей к суициду.

— Я со своими коллегами из Ростовской области был инициатором депутатского запроса по поводу бездействия наших органов власти, института гражданского общества против той "суицидальной войны", которая развязана против наших детей. После нашего запроса та рабочая группа, куда мы вошли, стала активно заниматься именно внесением изменений в Уголовный кодекс для усиление наказания за принуждение к суициду и самоубийству. Наши решения направлены в Верховный суд, правительство, для того чтобы было дано заключение и в ближайшее время Госдума внесла изменения в Уголовный кодекс, — рассказал Лайфу депутат.

Водолацкий призывает усилить уголовное наказание для модераторов так называемых групп смерти. Также, по мнению политика, надо не только вычислять и арестовывать этих людей, но и менять систему воспитания и образования в школе.

— В каждой школе должен быть психолог, чтобы учителя знали и умели разговаривать с детьми на их сленге, чтобы постоянно был контроль, — считает депутат. — По наколкам и нарисованным рисункам на руках и ногах можно уже вычислить детей, которые изменили себе не только внешне, но и психологически. Все институты гражданского общества не должны быть в стороне. Детей нужно вовлечь в здоровый образ жизни, а мы сейчас утром включаем новости, и всё про убийства, взрывы, поджоги — нет позитива. Почему не показываем детей, победы юных спортсменов? У нас цвета радуги серо-чёрные — нужна другая палитра.