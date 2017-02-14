Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 февраля 2017, 04:13

Продюсер GTA нанял бывших разработчиков Crysis

Фото: &copy;&nbsp;wikipedia.org

Фото: © wikipedia.org

Бывший босс компании Rockstar продолжает набирать сотрудников для новых игровых студий.

Ранее бывший продюсер серии GTA Лесли Бензис успел скупить несколько игровых студий: под его началом уже работают подразделения в Эдинбурге и Лос-Анджелесе. Теперь Бензис привлёк и разработчиков из ныне закрытой Crytek Hungary.

image

Бывшие авторы Crysis заняты игрой в открытом мире под руководством продюсера серии GTA

Фото: © wikipedia.org

Crytek Hungary оказалась одной из пяти студий, которые были недавно закрыты руководством Crytek. Эта команда успела поработать над такими играми, как Crysis Warhead, The Collectables и Ryse: Son of Rome. Бензис заявил, что разработчики из будапештской Crytek Hungary идеально подходят для работы над его текущим проектом.

Известно, что игра бывшего продюсера GTA будет называться Everywhere и в ней будет открытый мир. Выходцы из Crytek Hungary утверждают, что им пришлось по душе, как Лесли описал свою игру. Дата полноценного анонса Everywhere пока неизвестна.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Новости
  • Игры
  • GTA
  • rockstar
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar