Продюсер GTA нанял бывших разработчиков Crysis

Ранее бывший продюсер серии GTA Лесли Бензис успел скупить несколько игровых студий: под его началом уже работают подразделения в Эдинбурге и Лос-Анджелесе. Теперь Бензис привлёк и разработчиков из ныне закрытой Crytek Hungary.

Crytek Hungary оказалась одной из пяти студий, которые были недавно закрыты руководством Crytek. Эта команда успела поработать над такими играми, как Crysis Warhead, The Collectables и Ryse: Son of Rome. Бензис заявил, что разработчики из будапештской Crytek Hungary идеально подходят для работы над его текущим проектом.

Известно, что игра бывшего продюсера GTA будет называться Everywhere и в ней будет открытый мир. Выходцы из Crytek Hungary утверждают, что им пришлось по душе, как Лесли описал свою игру. Дата полноценного анонса Everywhere пока неизвестна.